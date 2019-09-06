美國8月新增非農僅13萬！聯準會有望降息

週五 (6 日) 美國 8 月非農就業增幅僅達 13 萬人，遠低於預期，創三個月來最低增幅，隨著美中貿易戰未解，就業增長放緩，擾亂美國和全球經濟，幾乎肯定聯準會本月有望降息。

美國 8 月新增非農就業報 13 萬人 ，預期 16.5 萬人，前值 16.4 萬人。

實際上，若排除美國最近人口普查的相關就業數據，8 月新增非農就業的增幅可能更小，美國私營部門就業崗位新增不足 10 萬個。

即便美國失業率維持在 3.7% 不變，薪資再次大幅上漲，較去年同期增長 3.2%，疲軟的非農就業數據幾乎肯定聯準會將在本月晚些時候繼續降息。

根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據，並未受到非農數據過多的影響，市場預估本月降息一碼的機率超過 90%。

市場預估本月降息的機率 (圖片：CME Group)

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示：「不管怎麼說，8 月就業報告通常都很奇怪，因為有些人結束暑期工作… 整個市場反應相當平靜，因為這是一個有時很難讀懂的月份。」

JJ Kinahan 表示：「鑒於勞動力市場創造就業機會的記錄，近幾個月招聘步伐降溫並不令人驚訝。」

受此消息影響，週五台北時間晚間 9 時許，Fed 政策展望敏感的的 2 年美債殖利率下滑 0.008，暫報 1.534，美元指數下滑 0.07%，暫報 98.34。黃金上漲 0.11%，暫報 1527.05。