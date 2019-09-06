〈梅克爾訪中〉梅克爾稱德國歡迎中企投資 習近平：中方擴大開放說到做到

德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 已抵達北京，展開為期兩天的訪中行程，隨行人士還包括德國商業代表團。梅克爾表示，德國對中國企業仍然保持開放態度。中國國家主席習近平也回應表示，中方將擴大開放。

梅克爾表示：「審查並不都意味著否決每項投資，只是在戰略或敏感領域當中需要更多的評估。中國投資者仍然受到歡迎。」

報導中認為，梅克爾期望與中方維持強硬的立場，但同時也期望敦促中方解決貿易爭端，並積極尋求進入中國這個利潤豐厚的市場。此次訪問的隨行人士還包括 25 名德國商界領袖代表團，其中包括福斯汽車公司、德意志銀行和西門子公司的高管。。

梅克爾表示，她的目標是在全球貿易情勢緊張的情況下，與中國的貿易關係成為多邊貿易的典範。梅克爾期望歐盟與中國開啟新的合作關係，提倡歐盟與中國簽署新投資協議。此外，她也期望在 2020 年的中歐峰會上，歐洲各國能在對中策略中取得共識。。

梅克爾在晚宴中也會見了中國國家主席習近平。習近平表示，中國擴大開放說到做到。他指出，中國有足夠大的市場，並且將會持續擴大，同時逐步向製造業、金融和服務業領域延伸，預期能為德國和全球各國帶來更多新機會。​​​​

此外，習近平也表示，在維護多邊貿易體制的基本規則上，中國與歐盟的立場一致，中國和德國作為具全球影響力的大國和主要經濟體，應該共同擔當責任，維護國際公平正義，並捍衛自由貿易。​