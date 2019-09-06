客戶拉貨動能增溫 環球晶8月營收月增6.7%

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (6) 日公告 8 月合併營收 47.76 億元，由於部分客戶庫存水位開始下降，拉貨動能增溫，帶動營收月增 6.7%，年減 8%；前 8 個月累計營收 395.38 億元，年增 2.9%。

對於本季展望，環球晶董事長徐秀蘭先前表示，由於市場不確定因素高，且更難預期，目前客戶端對第 3 季需求復甦看法不一，不同應用領域情況更不同，她不諱言，目前大環境不確定性程度，較原先預期還高。

對於全年表現，徐秀蘭今年股東會上曾下修全年展望，從「大幅優於去年」調整為「優於去年」，但在日前法說會上，對今年展望更趨保守，全年營收、純益，估與去年相近，表現可能持平、也可能稍增或稍減。

產業庫存方面，徐秀蘭表示，各應用領域庫存去化情況不盡相同，邏輯晶片與晶圓代工客戶，多數庫存高峰普遍落在第 2 季，第 3 季起庫存水位逐季下降，下半年存貨情況將較上半年健康。

環球晶第 2 季受到半導體產業面臨庫存調整影響，獲利較第 1 季小幅衰退，稅後純益為 35.46 億元，季減 8.21%，年增 1.34%，每股純益 8.15 元，中止先前 EPS 持續創高態勢；上半年稅後純益為 74.09 億元，年增 18%，每股純益 17.02 元，創歷年同期新高。