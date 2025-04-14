美國豁免半導體關稅？川普：周一再說

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-14 08:30

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據《路透社》報導，美國總統川普上周六（12 日）表示，他將於周一（當地時間 14 日）公布美國政府對半導體領域關稅的詳細內容。

當被問及相關問題時，川普在飛機上說道：「周一會給你答案。」

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美國海關與邊境保護局（CBP）在上周五晚間低調修改稅則，豁免包括智慧手機、電腦、記憶體晶片及一些半導體製造設備在內約 20 種產品的進口稅率，不受「對等關稅」影響，且美方未指定國家。

目前尚不清楚這項豁免會持續多久，又或者是否是避免重複計稅的「技術性安排」，也不明確美國從中國進口的智慧手機是否仍受川普更早時間宣布的 20% 關稅的影響。

此外，美國商務部長盧特尼克周日接受《ABC》新聞台訪問時表示，對半導體等電子裝置的關稅豁免僅為暫時性質，仍將對這些產品開徵「半導體關稅」，可能會在「未來一、兩個月內上路」。