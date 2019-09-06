台股站上10700點 外資、自營商回頭再抱群創 大賣富邦VIX近10萬張

台股多頭隨美股展開反攻，本週收在 10780.64 點，週線大漲 162 點，成交量 1301.82 億元，今日台股小漲站穩 10700 點以上，三大法人合計買超 81.26 億元，其中外資與自營商同步鎖定群創，聯手買超逾 4.5 萬張，並有志一同大砍富邦 VIX9.6 萬張。

美中貿易戰預定 10 月重啟談判，激勵美股連續兩天走揚，台股擺脫沉悶格局由權值股領軍反攻，三大法人中外資與投信繼續買超，外資買超 92.63 億元、投信買超 1.19 億元，代表內資的自營商趁勢獲利了結，賣超 12.56 億元。

上週遭外資狂砍的群創，本週重獲外資青睞，外資今天單日大買 4.3 萬張排名居冠，買超第二為中環 2.2 萬張、新光金 1.3 萬張、台積電也有 1.2 萬張，而台股多頭當家，外資也點火買進指數型 ETF 台灣 50 ，買超 1.1 萬張。

富邦 VIX 則遭調節 4.9 萬張，名列外資賣超冠軍，元大滬深 300 正賣超 1.4 萬張居次，友達遭賣超 5854 張、欣興遭賣超 5180 張、長榮航遭賣超 4506 張。

自營商買超前兩名分別為：元大 S&P 原油正 2(3.3 萬張)、元大高股息 (1.06 萬張)、群創 (1909 張)、和鑫 (1719 張)、富邦特選蘋果 N(1702 張)；賣超前五大分別為：富邦 VIX(46372 張)、元大滬深 300 正 2(17035 張)、台灣 50 反 1(14236 張)、元大 S&P 原油反 1(8543 張)、元大 S&P 黃金正 2(6270 張)。

投信買超前五大：景碩 (1335 張)、華通 (1251 張)、奇力新 (1206 張)、聯詠 (922 張)、聯合再生 (666 張)；賣超前五大為：冠德 (1948 張)、元大滬深 300 正 2(1345 張)、立積 (1195 張)、金像電 (1158 張)、富邦上証 (1000 張)。

法人表示，美中貿易戰重啟談判消息激勵股市上揚，部分低價股更受惠於外資敲單強勁上漲，但要留意先前貿易戰升溫，內資與公股低接買盤，已逐漸成為調節買盤，部分漲多個股有股價修正壓力。