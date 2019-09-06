雙鴻8月營收9億元 年增逾5成 歷史同期新高

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2019年9月6號18點25分

散熱廠雙鴻 (3324-TW) 及建準 (2421-TW) 今 (6) 日公布 8 月營收，其中，雙鴻受惠均溫板及顯示卡銷售成長，營收 9.06 億元，創歷史同期單月新高，月增 0.3%，年增 54.71%；建準營收 10.50 億元，月減 6.56%，年減 4.49%。

雙鴻 8 月營收 9.06 億元，月增 0.3%，年增 54.71%；累積前 8 個月營收 64.8 億元，年增 35.03%。

雙鴻應主管機關要求公布 7 月自結數，營收 9.04 億元，月增 36%，年增 46%，稅後純益 1.02 億元，年增 219%，每股純益 1.22 元。

展望後市，雙鴻董事長林育申日前表示，韓系手機使用價格較貴的熱板，加上市場看旺輝達及 AMD 新上市顯卡後市，對下半年營運高度樂觀，法人表示，進入下半年傳統出貨旺季，雙鴻今年營收可望年增 3 成，獲利可維持賺 1 股本。

雙鴻預期，韓、中系高階手機，明年均將採用熱板，電競手機也將導入 5G ，熱板需求可望大增 2-3 倍，雙鴻除將擴增熱板產能，也推水冷技術因應需求。

建準 8 月營收 10.50 億元，月減 6.56%，年減 4.49%；累積前 8 個月營收 73.15 億元，年減 6.56%。

展望今年，法人表示，建準今年積極搶攻伺服器、網通及車用市場，第 3 季將受惠伺服器及筆電銷售強勁，帶動營收、獲利表現，第 4 季則有伺服器新客戶加入，添營運新動能，預估下半年獲利有望優於上半年，今年全年也比去年好。