〈環球晶法說〉川普喊話廢止晶片法 公司將評估三點因應補助生變 並調整生產計畫

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-03-05 18:03

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矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (5) 日召開法說會，針對晶片法，董事長徐秀蘭表示，目前並未接獲晶片法補助調整通知，不過若補助計畫有所變化，公司也會根據美國當地需求、定價以及關稅進行全面評估，再視情況調整生產計劃。

美國總統川普於台北時間今日早上赴國會演講，當中呼籲國會應「廢止」拜登政府時期的晶片法，將省下的資金用於償還美國債務，並直言美國不需要給晶片業者錢，業者不想付關稅就會乖乖到美國設廠。

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徐秀蘭說，環球晶決定在美國擴張屬於商業決定，主要受美國客戶需求驅動，且在德州和密蘇里州的新產能可更好平衡公司的全球足跡，若晶片法發生變動，並對公司業務產生影響，儘管這種情況不太可能發生，不過公司將重新評估未來投資，包括評估美國市場的需求、定價，以及如果生產轉移到美國境外時可能產生的關稅。

環球晶目前在美國共有德州、密蘇里州兩個據點，分別是 GWA 跟 MEMC，GWA 主要用於生產先進 12 吋矽晶圓，MEMC 則用於生產全球唯一的 12 吋絕緣層上覆矽 (SOI) 晶圓，前者正進行送樣，預計第二季可小量出貨，後者也會在今年上半年量產 SOI 產品。

環球晶於 2024 年 12 月與美國商務部簽署最終協議，預計獲得最高 4.06 億美元的補助，徐秀蘭說，目前已接近達成初步里程碑，最快今年下半年可獲得首筆補助款，同時公司也可申請美國財政部先進製造投資稅收抵免，最高補助比例為 25%，預計 2025 年下半年申報退稅。

針對關稅政策，徐秀蘭坦言，目前仍不確定矽晶圓是否被納入加徵關稅範圍，不過，公司已透過全球化布局，包含美國德州 GWA 與密蘇里州 MEMC，確保即便關稅結構變動，仍能維持美國市場供應與市占率。