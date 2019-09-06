蘋果申請智慧型眼鏡專利 涉及眼動追蹤

近期美國專利商標局發布了一項來自蘋果 (APPL-US) 的專利申請，該專利涉及頭戴式顯示器及用於凝視端點確認的智慧型眼鏡和相關方法。

此前 2017 年 6 月，美國內容網站 Patently Apple 公布了一份名為「蘋果可能已經收購了一家專門研究眼球追蹤的眼鏡公司，涵蓋擴增實境以及更多功能」的報告。

接著在 2018 年 1 月，又公布了一份題為「今天發布的蘋果繼承 SensoMotoric 的專利涉及智慧眼鏡高端眼動追蹤」的報告。

而據美國專利商標局週四 (5 日) 公布，此發明包括一種用於確定對象注視終點的系統，該系統包括，

眼球追蹤單元，用於確定使用者一隻或多隻眼睛的注視方向

頭部跟踪單元，用於確定包括頭部和眼睛追蹤單元相對於參考坐標的位置和取向的位置

3D 場景結構表縣單元，透過參考坐標中的坐標並透過其 3D 位置和 3D 結構來模擬真實世界的場景。

蘋果專利示意圖 (圖片: www.patentlyapple)

透過使用 3D 表現，眼球追蹤器和頭部追蹤器，不僅可以確定 2D 平面上的凝視點，還可以確定使用者凝視的對象和 3D 場景中的凝視端點。

該系統包括用於計算場景 3D 結構對像上的注視端點模組，並基於注視方向與 3D 結構場景中的對象來計算注視端點。

此發明包括頭戴式顯示設備或智慧型眼鏡，眼球追蹤器和立體攝影系統的場景攝像機。

而美國專利局週四 (5 日) 發布的蘋果利申請由該公司重新提交，並在 2019 年第一季度對其專利權利申請進行調整。最初的專利由 SensoMotoric 於 2013 年和 2015 年在歐洲發布。

不可否認，蘋果持續致力於創造更多有趣且讓人驚豔的產品及功能，其中也包括智慧型眼鏡。

由於上述僅為專利申請，此類產品上市的相關訊息目前仍不得而知。