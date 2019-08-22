日本軟銀擬推創新IPO模式 最低門檻不到10美元！

日本軟體集團 (9984-JP) 計畫透過旗下智慧型新創證券公司 One Tap BUY，發展創新小額 IPO 模式，未來僅需 1000 日圓 (約不到 10 美元) 就能參與企業首次公開發行 (IPO)，主打年輕投資族群及個人散戶，預計最快 2020 年 3 月推出。

過去只有投資機構及個人投資大戶能參與 IPO，有意願參與的散戶必須符合券商資格，因此參與 IPO 對散戶來說相對不容易。

One Tap BUY 執行長內山昌秋 (Masaaki Uchiyama) 表示，目前該公司正努力取得監管批准，到時候消費者能以不到 10 美元的面額參與 IPO，且最快會在 2020 年 3 月推出服務。

這項模式創下不需要以指定數量股票，而是以投資金額認購 IPO 的首例。內山昌秋認為，投資者真正想知道的，是究竟能從這 10 美元中賺取多少收益，他以消費為例，在採購食品或是加油時，決定要用多少錢購買商品，比起決定固定數量後再付錢來得更直覺。

創新模式固然對拓展新市場有所助益，個人金融服務領域也不乏其他強勁的競爭者。

通訊軟體業者 LINE 與野村控股近日宣布共同創建線上券商平台，以開發出簡單方便的投資服務商品為目標，打入年輕族群市場；樂天集團積極向海外擴展，上個月宣布於美國開展貸款及信用卡業務，顯示三者對於拓展新市場的積極度。

另外，內山昌秋表示，One Tap BUY 可能在 3-5 年內尋求 IPO 融資，目標在 2020 年 3 月前向投資人籌集 30 億日圓 (約 2800 萬美元) 資金，以擴大該公司的證券經紀業務。