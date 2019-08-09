沙烏地阿拉伯國家石油公司IPO再起？傳將召開投資人電話會議

知情人士透露，沙烏地阿拉伯國家石油公司 (Aramco) 債券發行的成功讓沙國官員相信，他們可以在 2020 年的某個時點重新將該公司推向 IPO 市場。

Aramco 董事會本週將在波士頓與銀行家會面，而這家全球最大的石油公司的 IPO 也在議程上

最近，沙國能源部長 Khalid Al-Falih 也表示，Aramco 可能會在 2020 年或 2021 年上市。一位消息人士表示，該公司正試圖將時間表提前，在今年秋季宣布並在明年釋出一小部分 Aramco 股份。

預計 Aramco 將於週一 (12 日) 舉行投資人電話會議，這是在其董事會議之後首度召開。預計參與者包括債券投資人，但目前尚不清楚該公司哪些官員會出面發言，會對股票發行說些什麼，或者是否會接受提問。

沙烏地阿拉伯王儲 Mohammed bin Salman 一直計劃將 Aramco 的公開募股作為將沙國從產油國轉變為多元化經濟願景的基石。但時程被推遲，並且 Aramco 與該國主權財富基金達成 691 億美元的交易，收購石化公司 Sabic 的多數股權，提升了該主權基金的收購能力和多元化持股的能力。

沙國王儲 Mohammed bin Salman（圖: AFP）

作為王儲的 MBS 該為 Aramco 的估值上看 2 兆美元，但在王儲的期待和銀行業認為合理的市價間似乎仍存在相當大的差距，因為有多項變數存在，像是國際油價、股價和全球經濟。一位消息人士指出，銀行業的估值平均約為 1.5 兆美元。

一位消息來源表示，「要達成這一目標將會困難得多，特別是因為 2020 年的油價看來並不太樂觀，」但該公司可能會展現出強勁的現金流來解決這個問題。

另一個消息來源則表示，「很明顯，債券超額認購 10 倍，給 IPO 帶來了巨大的信心。」「但債券發行與每季向全球股東報告業績之間存在巨大差異。」

Aramco 在 4 月發行了 120 億美元債券，投標量達到 1000 億美元。

沙烏地阿拉伯呼籲其他產油國討論如何支持油價的報導，在國際油價大跌之後於週四推高了原油價格。布蘭特原油期貨收報每桶 57.47 美元，今年以來下跌 11.7%。一位消息人士認為該報導不太可能奏效，原因是石油輸出國家組織 (OPEC) 目前每天產量還低於配額約 200 萬桶，再進一步減產也是徒勞。

沙烏地阿拉伯稍早時宣布，石油需求有所改善，9 月客戶要求供應量較 8 月增加每天 70 萬桶。

Again Capital 分析師 John Kilduff 表示，「很明顯地，這是沙國最近一輪的口頭干預，試圖反制油市需求成長前景正在衰退的說法。」