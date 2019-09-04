7月半導體銷售數據慘淡 分析師：現在仍處衰退深處

美國半導體產業協會 (SIA) 數據顯示，7 月份半導體銷售總額年減約 15%，略好於 6 月的年減 17%，與 5 月年減 15% 相同。野村分析師 David Wong 表示，此數據顯示，「我們仍處於半導體下行的深處」。

費城半導體指數週二 (3 日) 下跌 2.2%，在美中貿易戰緊張又升高的背景下，主要半導體公司均下挫，Xilinx (XLNX-US)、高通 (QCOM-US)、 Analog Devices (ADI-US) 與 Cree (CREE-US) 跌幅至少都在 3% 以上。

Wong 認為，最新數據符合過去 6 週以來，6 家晶片商提供的低調前瞻性指引，反映市場現狀不佳。

據《彭博》報導，花旗和摩根士丹利均表示，此一數據低於公司預測，花旗也因此將全年半導體銷售預估，由 4107 億美元下調至 4099 億美元。摩根士丹利則認為，此一現象主因在記憶體晶片銷售的「急劇逆轉」。

在此情況下，Longbow Research 表示，所謂的「下半年需求反彈」並未出現。分析師 Shawn Harrison 補充說，第 4 季的預測共識，目前來看「過度看漲」。

多數分析認為，美中貿易緊張加劇，是近期晶片銷售不利的因素。晶片製造商不僅由中國獲得大部分的營收，而中國也是供應鏈的關鍵部分。

儘管如此，加拿大 RBC Capital Markets 相信，目前已接近底部，分析師 Mitch Steves 表示，基於降幅如此巨大，此處的下行空間有限。

Evercore ISI 則在週二調升了 3 家晶片商的評級，將 KLA 和 Lam Research Corp. 由「與大盤持平」升至「優於大盤」，將 Western Digital 由「弱於大盤」升到「與大盤持平」。

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