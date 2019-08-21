全球前15大半導體廠上半年排名：聯發科新進榜、英特爾重奪冠

據調研機構《IC Insights》最新的報告顯示，在 2019 年上半年全球排名前 15 大半導體大廠排名中，台積電 (2330-TW) 與聯發科 (2454-TW) 皆有入榜，英特爾 (INTC-US) 則在今年取代三星電子 (005930-KR) 位列第一。

然而值得注意的是，全球前 15 大半導體廠當中，僅只有 Sony(6758-JP) 的營收較去年同期有所成長，合計前 15 大半導體廠上半年總營收之年增率，是較去年大跌了 18%。

今年上半年全球前 15 名半導體大廠 (圖片：IC Insight)

受到中美貿易戰以及日韓貿易糾紛等因素影響，今年半導體市場景氣不佳。不過，台灣的晶圓代工大廠台積電位列第 3，聯發科則擠進排名當中，位列第 15 名。

而本次榜首的位置總算由英特爾奪回，自 2017 年第 2 季起失去其領先地位的英特爾，終於在兩年後以 320.38 億美元營收，超越三星的 266.71 億美元營收，重新登上全球半導體業龍頭的地位。而三星跌落的主因來自於 NAND Flash 與 DRAM 價格持續下跌影響。

不過，事實上，與去年同期相比，排名前 15 名的半導體大廠的整體營收在今年上半年下跌了 18%，相較全球半導體產業平均下降 14% 之營收跌幅，還要更下滑了 4 個百分點。

在今年上半年，三大記憶體供應商，包含三星、SK 海力士和美光 (MU-US) 的營收較去年下跌了 33%；然而，對比三大廠商營收在去年卻增長了 36%，說明了今年記憶體市場的極不穩定性。

由於記憶體價格的崩跌，三星、SK 海力士、美光等三大廠商因而遭受的損失金額，甚至比排名 15 名的聯發科今年上半年的 36.91 億美元營收還多，顯示記憶體價持續下跌，正對三大記憶體廠帶來嚴重衝擊。

與去年相比，今年有兩家新企業進入到全球前 15 大半導體廠的排名當中。

台灣的聯發科從第 16 位攀升到第 15 位，而日本的 Sony 則是唯一一家與去年同期相比有所成長的半導體供應商，位列第 14 名。Sony 有 90% 的半導體銷售額來自 O-S-D 設備，主要是用於智慧型手機的圖像傳感器組件。

此外，報告中也針對全球半導體產業今年第三季的銷售前景做出預測，認為全球前 25 大主要半導體供應商在今年第三季的營收成長將因公司營運而異，但整體成長率大約落在 + 21% 到 - 2% 區間之內。