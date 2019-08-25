〈美中貿易戰惡化〉旺季再掀波瀾 半導體下半年景氣變數增加

美中貿易戰火加劇，市場憂恐衝擊全球經濟，導致終端電子產品需求動能越趨疲弱，進而影響上游半導體相關需求。雖然先前包括晶圓代工大廠台積電 (2330-TW)、DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 等，對第 3 季旺季力道仍具備一定信心，然而，在美中關稅戰衝突升級下，恐為半導體供應鏈下半年營運蒙上一層灰。

晶圓代工龍頭台積電總裁魏哲家日前法說會上表示，第 3 季進入智慧型手機需求旺季，加上 5G 基礎建置、高速運算需求推升，7 奈米產能滿載，且看好 5G 建置需求持穩向上，較原先情況更樂觀，下半年營運可望逐季成長，整體表現將優於上半年。

不過，魏哲家也坦言，國際情勢動盪，在美中與日韓貿易戰影響下，後市仍有許多變數。

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭先前指出，市場不確定因素高，且更難預期，使客戶端對第 3 季需求復甦看法不一，不同應用領域情況更不同，她也不諱言，目前大環境不確定性程度，已明顯高於原先預期。

徐秀蘭並在日前法說會上，下修全年展望，對今年營運前景更趨保守，估全年營收、純益將與去年相近，表現可能持平、也可能稍增或稍減。

DRAM 大廠南亞科總經理李培瑛則說，第 3 季是需求旺季，銷售動能成長、DRAM 價格跌幅縮減，對營運都是正向因素，但仍有大廠庫存去化情況、美中貿易戰、日韓爭端等不確定性，影響市場情況，對於不確定因素還要持續觀察。

先前半導體相關大廠大多看好第 3 季營運，仍可望有旺季力道，然而，中國官方上周五 (23 日) 表明將從 9 月 1 日起，對美國 750 億美元商品加徵 5％至 10％關稅，美國也隨後反擊，要將原定 9 月 1 日起向 3000 億美元中國商品徵收的 10% 關稅，上調至 15%，原定 10 月起向 2500 億中國商品徵收的 25% 關稅，調升至 30%。

在美中雙方掀起新一波關稅戰之下，市場憂心，恐將進一步導致全球經濟惡化，衝擊終端電子產品需求，也加重半導體供應鏈下半年營運壓力。