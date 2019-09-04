美國逾半州政府將對谷歌網路廣告進行反壟斷調查

根據知情人士透露，美國超過一半的州檢察長準備對谷歌 (GOOGL-US) 的廣告做法進行反壟斷調查，並預計將於下週在華盛頓宣布此事。

其中一位消息人士指出，他們預計將於 9 月 9 日在美國最高法院附近公佈。《華盛頓郵報》優先報導了這項消息。

谷歌發言人週二 (3 日) 發表一份聲明表示，「我們將繼續與包括律師在內的監管機構進行建設性地合作，回答有關我們業務和動態科技領域的問題。」

雖然該宣告的重點鎖定在谷歌，但各州可能順帶點名其他企業，若非作為其他調查的目標，就是作為有效的證人。

另一位消息人士指出，「隨著全面調查的展開，將會有針對許多被告以多起受創原因而遭起訴的案件。」

由州政府主導漸進升高的調查浪潮，增加了科技企業面臨來自政策制訂者和監管機構的壓力，異口同聲地表達矽谷可能會損害競爭的擔憂。眾議院司法委員會已針對亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、臉書 (FB-US) 和谷歌啟動「自上而下」的反托拉斯調查。與此同時，司法部也正在對這些全美最大的科技企業進行反壟斷審查。

最近，在司法部宣布展開審查後，許多州與司法部反壟斷主管 Makan Delrahim 會面，討論大型科技企業問題。Delrahim 上月在 Aspen 的一次會議上承認，他的辦公室正在協調各州的訴訟程序。

各州本身也不避諱地明言正在調查科技公司。田納西州總檢察長 Herbert Slatery III 於 6 月在內布拉斯加州 Omaha 的一場會議上表示，要解決科技產業帶來的一些危害，「政府推動結構性變革可能是必要的」。

在同場會議上，路易斯安那州總檢察長 Jeff Landry 批評谷歌在網路廣告方面的主導地位，指稱該公司有能力讓廣告商在改用任何其他平台時出現效率低下且不便。

他說：「谷歌可以選擇贏家和輸家，因為這個系統對他們有利。」「長此以往將會扼殺網路出版，谷歌將能控制誰去誰留。」

田納西州與內布拉斯加州和路易斯安那州一樣，至少在州政府等級被廣泛視為針對科技產業的反壟斷調查的領導者。但其中一位消息人士表示，德州將在下週一 (9 日) 的宣告中成為領頭者。

來自各州逐漸升溫的調查並不是矽谷反壟斷問題日益惡化的唯一跡象。參議院司法委員會的反壟斷小組週二宣布其自有的鎖定科技業反壟斷聽證會，目標放在臉書和谷歌等大型平台的企業收購。

共和黨參議員 Mike Lee 在聲明中表示，科技巨頭經常可以利用這些收購來改善競爭。但是，他補充說，「他們還冒著消除可能挑戰現有公司未來領先地位的競爭風險。」