美股如何維持漲勢？美銀美林：川普少發點推特就好

如果川普總統真想維持美股強勁漲勢，他就該少發一點推特，因為美銀美林週二報告顯示，川普狂發推特的那幾天，美股通常收跌。

美銀美林首席股票策略施 Savita Subramanian 報告指出，「自 2106 年以來，川普發推特超過 35 則的交易日 (90 個百分位) 為負收益 (跌 9 個基點)，而川普推特文少於 5 則的交易日 (10 個百分位) 收益為正 (漲 5 個基點)，具有統計學意義。」一個積點為 0.01%。

換句話說，川普如果狂發推特超過平常數量時，平均來說股市就會小跌。

「貿易談判、政治競選和推特都助長了波動性，從中國、Fed 政策到稅制。8 月宣布的新關稅示意我們今明兩年分別 + 2% 和 + 7% 的 EPS 成長有下行風險，企業或消費者信心遭到的間接衝擊可能很大。」

但以數據來說，雖然川普常常在推特放話，擾亂市場，但整體而言他還是有利市場。自 2016 年他在大選上獲勝以來，道指上升了 42%，若以他就職來說，道指漲幅 31%。

然而，自 5 月 5 日以來，道指下跌 1.6%，當日川普在推特上宣布針對價值 2000 億美元的中國進口貨品 10% 關稅要拉高到 25%，突如其來的宣言讓金融市場嚇得不輕，也讓市場對中美兩國即將達成貿易解決方案的希望破滅。

自此之後，川普的經濟成績單更加不穩定，因其保護主義的貿易政策和中國大打貿易戰，美國商業情緒、資本支出和股市均備受打擊。

川普週二又在推特上強調了他強硬的貿易立場，「我們和中國的談判進行得非常好，我很確信他們會喜歡與新政府打交道，這樣他們就能繼續每年搶劫美國 6000 億美元，16 個月以上的時間很長，儘管希望不大還是可能讓就業與企業蒙受巨大虧損。」

「萬一我勝選，猜猜中國會發生什麼事，協議會更硬！」他補充。

週二美股收低，道指跌逾 280 點。