黑色八月劇烈震盪還沒收場 美股九月讓人期待又怕受傷害

美股歷經劇烈動盪的八月後，歷史經驗顯示，九月美股向來表現不佳，尤其在美中貿易戰、聯準會利率決策可能升息的背景下，期權到期及企業回購股票可能對股市漲跌更加推波助瀾。

LPL Financial 資深市場策略師 Ryan Detrick 表示，目前對投資人來說，好消息是動盪的八月終於結束了，但壞消息是 9 月將持續動盪。

八月美股震盪加劇，VIX 波動率升高 。(來源：Bloomberg)

Detrick 指出，1950 年以來，九月一直是標準普爾 500 指數表現最糟的月份，該指數在九月平均下跌 0.5％；若以 2015 年來的九月走勢來看，標普 500 指數更平均下跌超過 1.5%。

Detrick 並指出，Cboe 波動率指數 (VIX) 八月平均值為 18.98%，高於過去兩年八月的平均值 15.35%，預期九月波動率仍將持續在高檔。

LPL Financial 發布的報告顯示，標普 500 指數在過去最近 15 次出現 8 月下跌時，當年九月到年底前都會呈現上漲走勢；而 2015 年以來，標普 500 指數在 8 月跌幅達 1.5% 以上，接下來的九月平均下跌幅度為 0.9%，仍較平均跌幅 1.5% 表現要好。

BTIG LLC 首席股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 預期，美股在九月上半月難以上漲，並將迫使聯準會在 9 月 18 日的 FOMC 會議決議降息 50 個基點。

野村證券的 Charlie McElligott 則預測，美股在九月中 VIX 和美股期權到期前將走高，與此同時，企業也將加速回購股票，指數隨後進入震盪整理。

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