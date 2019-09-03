【馮冠華專欄】美國國會復會將是重要拐點

9 月 3 日推介 - 龍源電力（916）

1）上日港股市況總結：恆指週一小幅下跌，指數低開 97 點後最多曾報跌 222 點，低見 25502 點，及後在 A 股上升帶動下，跌幅有所收窄，最終報 25627 點，下跌 98 點。整天波幅只有 160 點。成交金額按日下跌約 20% 至 678 億。港股通南下總成交額按日上升約 6% 至 113 億，流向仍是淨流入，金額約 20 億。滬深股通北上仍是淨流入，金額約人民幣 53 億。藍籌 18 升 29 跌 3 持平。



板塊方面，風電股受華能新能源（958）可能私有化的消息帶動而造好，煤炭股也因兗州煤（1171）的慷慨派息和樂觀前景預示而上升。其它如醫藥、教育、物管、中資劵商、手機設備及家電股表現較佳。做空方面，佔大市成交再上升至約 17.9%。牛熊證街貨最新比例為 50:50，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 51:49，重貨區方面，熊證下移至 26100-26149，牛證則仍在 25200-25249。恆指期貨夜市收報 25351 點，下跌 154 點，低水 276 點。

簡評：昨天中國股市造好，但一向與 A 股有如唇齒相依的恆指卻背馳下跌（注意國指昨天錄 3 連升）。這不難理解，主要是由於過去週末的社會運動，令一眾本土公司再度受壓而已。 （如地產、銀行、港鐵（66）及領展（823）等等）恆指不至於多失，部分中資股起了相冲效應而已。在幾個月前，由於中美貿易持續下，本土企業一度成為市場的避風港；奈何風水輪流轉，社會運動看不到盡頭，最新竟看到示威者建議 9 月 8 日百萬人大遊行，以請求美國國會通過香港人權及民主法案。



注意一旦法案獲得通過，美國對香港的特殊關稅優惠將會取消。所以 9 月 9 日美國國會復會審議將是另一重要事項，亦可能是整場運動以至中美談判的拐點。

由於美股週一休市，某程度上可解釋昨天港股成交的低迷。其他指標的啟示性也一般，包括繼續高企的做空比率和不離不棄的南向資金淨流入；牛熊街貨則以屠牛風險較高。

華能新能源獲母公司提出私有化是市場預期之外。由於公告並没有提及私有化作價，動機也沒有說明，再加上公司的股價淨值比偏低，昨天的大升甚有投機味道。急升後股價淨值比為 0.89 倍，再上升的空間當然存在，但風險也要注意，特別是早前有 H 股私有化失敗的個案（哈爾濱電氣（1133））。



留意其他的風電股的股值也是低殘，如龍源（916，0.65 倍）、華電福新（816，0.48 倍）及大唐新能源（1798，0.41 倍），相對更有留意價值。另外，華能新能源的同系火電公司華能國電（902）亦是可留意對象。

2）個股訊息（信報、東方日報、經濟日報及明報）：騰訊控股（700）及閱文集團（772）昨天均有回購股份。其中，騰訊回購 11 萬股，每股介乎 326.4 至 331.4 港元，涉及資金 3,628.96 萬元。閱文則回購 8.48 萬股，每股介乎 23.9 至 24.35 元，涉及資金 205.96 萬元。

富力地產（2777）公布，8 月份合約銷售總金額 105.3 億元 (人民幣．下同) ，銷售面積 10.18 萬平方米，分別按年上升 14% 和 39%。首 8 個月，合約銷售金額 812.5 億元，銷售面積達約 749.76 萬平方米，分別按年上升 6% 及 29%。

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