〈分析〉一文解鎖！你不可不知的光學指紋辨識產業鏈

隨著指紋辨識應用擴大，光學指紋辨識產業鏈進入起飛期，產品供應鏈正逐漸成形。此外，中國 OLED 面板廠商也開始在手機生產過程中，導入光學指紋技術。

表: 鉅亨網彙整製表

一旦技術逐漸成熟且普及，適用於 OLED 的光學式和超聲波式屏下指紋辨識方案的成本將會逐漸下降，而光學式屏下指紋辨識方案的滲透率也會進一步提升。

根據 IHS Markit 資料預測，2018 年光學式指紋辨識模組的出貨量將預計超過 9000 萬顆；2019 年繼續保持高速增長，出貨量預計將超過 1.75 億顆。

到了 2021 年，數量將進一步超過 2.8 億顆，因此為光學指紋感測器 (CIS) 創造出一個潛力商機。

(資料來源: IHS)

光學指紋識別方案的產業鏈主要分為演算法及晶片 (最重要)、CMOS(將光訊號轉化為電訊號)、Lens、濾光片及產品封裝，其中，中國主要圖像感測器供應商之一的豪威科技，已受益於光學指紋辨識產業規模快速擴張。



目前，市面上已銷售的智慧手機大多採用光學屏下指紋辨識技術，而面板大廠京東方的專利申請量最多，排名中國第一，天馬微電子、信煒科技和歐菲等也分居前五名的位置。

為求手機話題性，中國的手機廠商率先導入屏下指紋辨識技術，而領頭羊為小米和 vivo，兩者是最早大規模應用光學屏下指紋辨識技術的手機廠。華為則是在 Mate 20 Pro 開始搭載屏下指紋技術。

光學式指紋辨識產業鏈：

演算法晶片: Synopsys、FPC、三星、滙頂、思立微、神盾。

Lens & 濾光片: 大立光、舜宇光學、玉晶光、關東辰美、水晶光電。

CMOS:SONY、三星、海力士、安森美、豪威科技。

模組封裝: 歐菲科技、丘鈦科技、信利國際。

終端客戶: 華為、OPPO、vivo、小米、三星。

根據全球市場研究機構集邦諮詢 (TrendForce) 旗下拓墣產業研究院最新報告指出，由於 vivo、小米、華為、OPPO、三星等品牌大廠皆將 FOD 指紋辨識技術從旗艦機向下延伸至中高階手機，進而帶動市場規模提升，並使得 FOD 技術的售價及成本快速下滑。

(資料來源: TrendForce)

預估包含光學及超聲波的 FOD 指紋辨識方案滲透率有機會於 2022 年超過傳統的電容式方案，成為智能手機的主流指紋識別技術。

屏下指紋辨識與臉部辨識均是全螢幕潮流下催生出的應用，特別是指紋辨識從屏上轉至屏下後，對螢幕比重的提升不再有任何影響。

但正如電容式指紋辨識無法替代密碼解鎖一樣，人臉辨識的出現也不意味著指紋辨識的時代落幕。