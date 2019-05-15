郭明錤：神盾可能於2019下半年 成為Vivo、華為屏下指紋第二供應商

週三 (15 日) 中國天風證券分析師郭明錤發表研報表示，市場對神盾在中國市場推廣屏下指紋進展過度悲觀，故股價近期修正反提供買點，預計第二大屏下指紋 IC 設計公司神盾將分別在 2019 年中與 Q4 出貨給 Vivo 與華為。

郭明錤認為，神盾取得訂單的原因為：

出貨 Samsung 屏下指紋累積解決質量問題經驗、 屏下指紋手機出貨量快速增長，讓客戶有更強動機尋找第二供貨商以分散供應風險、 客戶協助改善自家算法效能。

郭明錤預計，神盾將在 2019 年中出貨給售價人民幣 2000 人民幣元以下的 Vivo 中階機型之屏下指紋，估計 2019 年 Q3 出貨量為 250 萬至 350 萬個，約佔 Vivo 2019 年屏下指紋手機出貨量 7% 至 12% 比重，郭明錤並相信，若神盾出貨順利，後續可能將取得更多 Vivo 訂單，預期神盾出貨給 Vivo 的屏下指紋模塊由丘鈦獨家供應。

郭明錤指出，神盾可能擊敗兆易創新 / 思立微，成為華為 2019 Q4 新機的第二屏下指紋供應商，預期華為在 2019 年 Q4 新機屏下指紋第一、第二與第三 IC 設計供貨商分別是匯頂、神盾與兆易創新 / 思立微。

郭明錤認為這代表：

匯頂的價格高於神盾與兆易創新 / 思立微，但仍是第一供貨商，代表匯頂在中國市場因軟、硬體整合優勢仍為領導者，且此領先地位可望維持至少 1 年以上、 市場先前擔憂兆易創新 / 思立微將取代神盾，成為中國市場屏下指紋第二供貨商地位，但相信神盾因較早出貨 Samsung 而累積豐富的改善問題經驗，故在中國市場推廣進度仍優於兆易創新 / 思立微。

郭明錤表示，匯頂與神盾均顯著受益於屏下指紋手機高速增長，預估 2019 年屏指紋手機出貨量年增率將高達 900% 至 1000% 至約 2.8 億部，此高速增長逼迫品牌廠商必須尋找第二供貨商以分散供應風險，故有利於中國市場後進者神盾。

郭明錤認為，即便神盾成為中國市場第二供貨商，也無礙於匯頂的領先優勢，而且因為中國市場規模巨大，能同時容納 2 個 IC 設計公司良好共存。