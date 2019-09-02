【鍾國忠專欄】如何解決錢的煩惱

(一) 有錢沒錢都有煩惱!

台股 8 月底大漲，8/30 當日更大漲 155 點，市場近日開始略漸樂觀，8 月份筆者曾在指數大跌時，發出二篇看法 -『指數大跌又是撿便宜的機會』與『又是利空考驗人性時刻』，當指數大漲後，我想這次文章訴求不在行情作分析，而從理財角度。

因筆者個人工作性質，因此相較民眾較常接觸二個極端的身分，『高收入』與『收入較一般』者，他們的財富有很大的差異，但都有共同對『錢』的煩惱。

邁入 9 月後，學校陸續開學了，但對收入較一般者，開始擔心這問題，因為要擔心學雜費的支付來源，如果有年中獎金者或許還可應付，但如沒有者，在前陣子繳完稅後，還真的是有些壓力，但另一方面者，有錢人現在也在擔心錢的問題，因為美元降息趨勢啟動，9 月可能續降息，如有投資股票者，還因現金股利陸續發放而擔心，錢要放到哪，這都是現況常發生，不管是有錢或者沒有錢，問題都要提早面對。

(二) 每個身分都有解決的方式

不管讀者是何者，總有個方式去解決錢的煩惱，以下分二個大方向來扼要分析:

(一)『收入較一般』者: 這部分，有二個方向可來努力：

1. 多閱讀：收入不佳者要多閱讀，所謂書中自有黃金屋，藉由閱讀可增加知識，因而改善收入。

2. 購買投資的資訊：如果已有認知收入不僅來自工作，同時也可靠投資挹注，除前述閱讀以外，則還有一個方式，那就是購買投資的資訊，因為閱讀需要花時間，閱讀後個人對書本知識解讀也不同，此時，要投資收入增加，或許可花小錢增加收益，如果投入成本遠低於這些投資收入，就不妨去試試看，千萬不要有個想法，不花錢又不花時間，投資收益就會增加，這樣的想法很不切實際。

(二)『高收入』者: 這部分，我覺得也有二個方向可來進行:

1. 多閱讀：不管收入高低，都得藉由閱讀來提供知識增長，只不過高收入者，本身已建立很好的基礎，如果可以更加觸類旁通，財富效果會更大。

2. 找會計師或分析師規劃：因為本身財富不少，所以高收入者，其可規劃一小筆的費用，讓財富保值或增長，可藉由找會計師節稅或財產規劃，或者找分析師來作財富分析或投資操作分析，常聽到不少高收入者不捨花錢，結果稅負繳更多，或者股票套牢損失更多錢！所謂學有專攻，除非本身樣樣精通，各方面能力很強，否則每個人都有其擅長一面，也有需要輔助的一面，有時部分建議，卻往往可少支付不必要的錢。

錢不管對何者身分都會產生煩惱，但沒錢卻萬萬不行，讓自己選個合適解決錢的煩惱方式吧!