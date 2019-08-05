郭明錤：屏下指紋技術新寵兒GIS、高通受關注

天風國際分析師郭明錤發表最新報告指出，屏下指紋不光是 Android 陣營主打手機新功能，蘋果也將在未來陸續推出搭載相關技術的終端產品，看好 GIS(6456-TW) 與高通將成為潛在主要受益者。

2019 年 Android 手機最受迎歡的新功能之一就是屏下指紋技術，郭明錤團隊預估搭載屏下指紋的 Android 手機出貨量在 2018、2019 與 2020 年將分別達 2000 萬支～2500 萬支、2.6 億支～2.8 億支，及 3.7 億支～4 億支。

而屏下指紋技術受歡迎的原因是能在安全性與方便性間取得一個平衡點。

(圖片: AFP)

雖然 iPhone 何時將導入屏下指紋技術懸而未決，但郭明錤針對 Apple 曾申請屏下指紋相關專利一事研判，Apple 對相關技術仍有興趣。

就技術發展而言，郭明錤團隊預測未來 12 個月～18 個月內屏下指紋 4 個關鍵技術可機會明顯改善，包括：模組厚度、感應面積、耗電與貼合良率。

因此他們預期 Apple 將在 2021 年推出同時配備 Face ID 與屏下指紋的新 iPhone。

在目前所有屏下指紋技術中，Apple 最有可能採用高通大面積超聲波技術。而 GIS 則因是 Apple 既有供應商，及高通超聲波指紋策略開發商，因此可能會提供超聲波模組與貼合。

Face ID 與屏下指紋技術是互補而非競爭，郭明錤相信多重生物識別可望強化安全，而屏下指紋可在特定情境下提供更方便的認證，如：不便使用 Face ID 時，或是使用 AR/VR 穿戴裝置時等。

此外，他們認為若 Apple Watch 未來欲導入生物辨識功能，就技術而言，屏下指紋的機率也較 Face ID 高。

看好 GIS 與高通

GIS

認為 GIS 未來的新成長動能為屏下指紋與 AR/VR。

舊款 iPhone 的出貨比重將持續提升，有利於 GIS 2019 與 2020 年的 iPhone x-y 觸控與 3D Touch 訂單。

iPad 成長性優於 iPhone，有利 GIS 2019 與 2020 年的 MegaSite 事業。

高通