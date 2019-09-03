〈分析〉你還不信？小心！這些經濟衰退指標已亮紅燈

美國人越來越擔心經濟衰退，從谷歌關鍵字搜尋看得出來，自 7 月底 Fed 展開金融危機以來首次降息後，「經濟衰退」這個詞就成了關鍵搜尋字眼。

查詢「經濟衰退」關鍵字的次數激增

全球經濟放緩迫使各國央行降息到前所未見的水準，如火如荼的中美貿易戰也打壓了商業信心。投資者面對各角落傳出的數據，在在都搖著經濟衰退的警告大旗。

如何評估這些數據、指標並非易事，美國經濟究竟健康於否、經濟成長還能持續多久，許多經濟學家、資金管理人和分析師意見分歧，底下列舉目前已亮紅燈的主要經濟衰退指標：

債市——殖利率曲線倒掛

美國廣泛債市利率下降之際，自 8 月 14 日以來，10 年期公債殖利率多次跌破 2 年期公債殖利率。

在市場健康的情形下，長債殖利率應該高於短債，一旦短債殖利率超越長債，就稱為殖利率曲線反轉 (倒掛)，以歷史紀錄來看，這樣的現象是可靠的經濟衰退先兆，因為先前 7 次經濟衰退之前都發生殖利率曲線倒掛的情形，根據瑞信，該曲線倒掛後平均 22 個月就會發生經濟衰退。

美國 GDP

美國 GDP 正放緩，商務部上週四公布，今年第二季 GDP 成長 2%，為 2018 年第四季以來最低成長速度。今年第一季 GDP 成長 3%。

企業獲利

今年 S&P 500 的 EPS 預估值不斷下修

今年企業獲利成長估計已經大幅下降。根據 FactSet，分析師去年 12 月估計今年 S&P 500 獲利成長約莫 7.6%，但現在該數據已經縮水至 2.3% 左右。

高盛和花旗分析師上個月以經濟低迷、貿易戰和貨幣貶值的可能性為由，調降今年和明年的 S&P 500 獲利預期。

製造業萎縮

美國 8 月份製造業成長放緩到近 10 年來最低水準，根據 IHS Markit，8 月份美國製造業採購經理人指數 (PMI) 自前月的 50.4 下降至 49.9，跨過了產業成長與萎縮的分水嶺，為 2009 年 9 月以來首次低於代表中性的 50。

根據 Fed 今年 7 月的會議紀錄，Fed 成員今年 7 月也對經濟體中的疲弱產業表示擔憂，製造業就是其中之一，他們認為中美貿易戰加上全球成長令人擔憂，這持續「打壓企業信心和企業資本投資的計畫。」

卡斯貨物運輸指數

廣泛衡量北美貨運量的 7 月份卡斯貨物運輸指數 (Cass Shipments Index) 下降 5.9%，已經連續 3 個月下降，該指數 6 月下降 5.3%、5 月下降 6%。

「過去 2 個月來，我們一直重複這訊息：該出貨指數已經從『潛在放緩的警告』演變成『示意經濟萎縮』。儘管今年第二季的 GDP 初值正面，剖析起來卻沒有那麼積極，且我們看到 GDP 年底邁向負成長的風險日益增加。」

銅價

銅為人類使用最悠久的金屬之一，因大量使用於住宅建築和商業建築中，為反映經濟景況的重要指標，素有「銅博士」（Doctor Copper）的稱號。

然而，今年上半年銅價卻下跌了 13% 以上。

《Seven Report》分析師 Tom Essaye 表示，分析 8 月份銅價可見「迄今最重要的發展，且市場顯然太過樂觀，因為宏觀經濟背景存在多重風險。」

黃金

自 5 月中美貿易戰升級以來，黃金價格已經飆漲超過 20%，類似公債，在經濟不明確時期，黃金素來以避險工具聞名。

全球經濟政策不確定性指數 (EPU)

該指數旨在衡量全球政策相關的擔憂，而該指數在 6 月站上史上高點 342。但由於中美貿易戰看似有解決的希望，7 月又下降至 280 的水準。

EPU 指數追蹤新聞媒體使用與「經濟和政策不明確」相關的用語次數，此外也衡量即將到期的稅法數量和經濟學家間看法分歧的範圍，意見分歧的次數越多，指數越高。

企業支出

根據美國商務部，今年第二季私人國內投資總額大減 5.5%，為 2015 年第四季以來最差。

在川普 2017 年稅改後的甜頭嚐遍後，現在面臨經濟不明確的環境，企業對於未來的投資舉措猶豫不決。