雷軍親自慶功！小米手機Q2銷量暴擊蘋果華為 連7季成長登頂中國市佔王寶座
鉅亨網編譯陳韋廷
最新數據顯示，小米除在汽車賽道上表現亮眼外，智慧手機業績也不惶多讓，今年第二季以 16.63% 的市佔率登頂新機啟動量榜首，啟動量達 1141.76 萬支，年增率 7.39%。小米正以 YU7 創下的銷售奇蹟為模板，在消費性電子產品領域持續擴大影響力。
中國《快科技》報導，這項成績不僅超越蘋果和華為，更標誌著小米連 7 季實現全球智慧手機出貨量年增表現，穩居全球前三名。vivo、OPPO、華為分居二至四，而蘋果雖透過降價策略實現銷售成長，以 1103.79 萬支啟動量佔 16.08% 市場份額，但表現僅跟華為打平。
小米集團合夥人盧偉冰在轉發上述捷報時表示，成績源自於科技硬派、品牌高端化、市場全球化及模式生態化四大策略的推進，董事長雷軍隨即轉發並回覆盧偉冰，公開祝賀團隊。值得關注的是，小米今年第一季中國智慧手機市佔率已達 18.8%，延續了強勁成長動能。
高階化策略方面，小米集團副總裁盧偉冰透露，品牌距離全球年銷 2 億支目標僅差 3000 萬，預估在 2026 至 2027 年之間達成。
盧偉冰也指出，產品結構優化比規模擴張更重要，尤其聚焦 4000 元 (人民幣，下同) 以上價位突破。目前 4000-6000 元市場已佔優勢，但 6000 元以上超高階領域仍需發力。即將在 9 月 25 日發布的小米 16 系列被寄予厚望，該新機將搭載第二代驍龍 8 至尊版晶片，新增 YU7 同款配色，並強化 AI 功能。
產品線佈局上，根據 GSMA IMEI 資料庫，小米 16 系列有望推出五款機型，包括標準版、Pro、Ultra 及新增的 Ultra Max、S Ultra，其中 Pro 系列延續橫向矩陣相機設計，標配潛望長焦鏡頭。
作業系統方面，小米將首發澎湃 OS 3，帶來全新靈動島互動介面，且這次發布恰逢高通驍龍峰會期間，小米再次搶跑晶片首發權，展現出自身在技術創新與市場策略上的雙重野心。
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