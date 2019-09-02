找到突破口 LGD漸擺脫對日氟化氫依賴

根據多家韓媒報導指出，LGD 已成功找到能取代日本進口的高純度氟化氫，LGD 已和韓國國內氟化氫供應商完成穩定性測試，最快於本月份投入生產線。

根據韓媒 Nocut News 指出，過去 LGD 主要從日本企業 Stella 進口高純度氟化氫。而為了降低對日本進口的依賴，LGD 這次的氟化氫供應商為韓國企業，原料則是從中國進口，再進行加工。

(圖片: AFP)

日本經濟產業省曾宣布，將修改對韓國出口管制規定，加強管制面板、半導體原料，而氟化氫是半導體、面板清洗製程中的關鍵原料，與氟化聚酰亞胺、光阻劑一同被列入出口限制項目。

從韓國高純度氟化氫進口比重來看，自日本進口比例高達 93.7%，韓媒中央日報報導指出，雖然韓國成功實現技術自立，但韓國氟化氫的產量稀少，LGD 還是將先進口日制產品，未來再逐步降低進口比重。

事實上，不僅 LGD 積極擺脫對日依賴，SK 海力士、三星等企業也正在加速國產化步伐。Nocut News 報導，韓國業界相關人士表示，三星正在積極測試氟化氫，不久後將取得正面成果。

而在 8 月 29 日，南韓產業通商資源部表示，日本經濟產業省已對一件氟化氫的出口申請發出許可，而這批原料將出口至三星。

據了解，這是自日本政府 7 月初對韓加強出口管制以來，氟化氫首次獲得出口許可。

