傳歐盟與美國貿易會談未果 鋼鋁汽車關稅難以取消

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-15 23:00

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根據彭博周二 (15 日) 報導，美國與歐盟本周針對雙邊貿易關係舉行會談，然而雙方在重大關稅議題上幾無進展。歐盟官員表示，美方目前無意取消針對歐洲鋼鐵、汽車等產業的關稅，僅願意維持部分臨時性減免措施。

知情人士透露，歐盟執委會副主席兼貿易事務首席談判代表塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 本周一在華府與美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 與貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 會談約兩小時後，對美方立場仍感困惑。美方表明，雖然目前 20% 的「對等關稅」已暫時降低為 10%，為期 90 天，但預期將不會完全取消。

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據了解，美方加徵的多項關稅，涵蓋汽車、金屬、半導體及藥品等領域，總值約 3,800 億歐元 (約 4,310 億美元) 的歐盟出口產品受到衝擊。川普政府宣稱，關稅措施旨在重塑全球貿易秩序、刺激美國製造業回流及為延長減稅計畫籌措財源。

歐盟則在上周宣布，將暫緩對美國價值約 210 億歐元的反制關稅措施 90 天，以配合美方的暫時性讓步，但警告若談判未有實質成果，反制措施將按期生效，並正準備更多應對選項。

此外，歐盟曾提出雙方應全面取消所有工業產品（包含汽車）關稅的方案，但美方目前已予以拒絕。美方官員強調，美國希望歐洲化工企業能將原材料生產轉移至美國，並提高在美國的投資與採購比例；亦提出希望歐洲調漲藥品價格、放寬非關稅貿易壁壘 (如數位、人工智慧法規與食品標準)。

不過，這些主張中有部分與世界貿易組織 (WTO) 規則不符，且不一定獲得美國內部廣泛支持。據稱，美方尚要求歐盟針對未來可能加徵的鋼、鋁與銅等產品稅提出具體建議。

會談消息傳出後，歐洲金融市場反應平淡。10 年期德國公債殖利率自先前的 2.55% 回落至 2.53%；歐洲斯托克 600 指數 (Stoxx 600) 亦略為收斂當日漲幅。

儘管歐盟已提議擴大自美國進口液化天然氣 (LNG)，作為降低貿易衝突的替代方案，但川普政府迄今對此興趣不大。雙方目前預計將繼續進行技術層級的磋商，但短期內似乎難以化解僵局。