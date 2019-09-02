川普：美國消費者未受關稅影響 美中談判9月如期舉行

在新一輪對中國商品加徵關稅啟動之後，美國總統川普週日 (1 日) 表示，是中國而非美國的消費者，在為這些關稅買單，而美國與中國的協商，也會在 9 月如期進行。

川普在白宮南草坪上對媒體表示，一些偉大的經濟學家已經提出看法，中國貨幣貶得太多了，這說明實際上中國支付了所有的關稅，除此之外，如同人們所知，中國正在向經濟注入資金。

這是川普一貫的主張，他在 8 月份的推文上說：「到目前為止，我們的消費者什麼錢也不用支付—而且沒有通貨膨脹。」

川普並表示，儘管兩國互相加課關稅，但 9 月預定的協商，仍會如期舉行。

自 9 月 1 日起，美國新一波針對約 1120 億美元中國商品關稅，已正式生效，對包括部分服裝、鞋子，到相機、桌上電腦等電子消費品，均加課 15% 關稅。另一部分針對筆記型電腦及智慧手機等產品的關稅，則預計 12 月 15 日起加徵。

北京則針對 750 億美元目標清單上的美國商品，加大關稅稅率。

根據 J.P. Morgan 估計，新的關稅可能使美國家庭平均每年多花費 1000 美元。超過 160 個行業組織寫信給總統，表達他們對關稅的反對意見。

但川普認為，消費者不會因關稅加大負擔。他還在推特上批評，一些公司把關稅做為自身經營不善的藉口。

TD Securities 金融專家 Priya Misra 表示，美中談判的基調仍然非常黑暗，與過去兩年相較，並沒有看到任何進展，就目前的態勢，看不到達成協議的可能性。