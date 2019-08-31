貿易戰8月惡化 大宗商品已慘跌

由於美中貿易戰的不確定性，導致全球經濟和原材料需求預期放緩，大宗商品 8 月連續第二個月出現下跌。

截至週五 (30 日) 下午，追蹤 5 個產業 24 種商品、能源佔比最大的標準普爾 GSCI 指數，8 月下跌超過 4%。它在 7 月下跌 0.7%。追蹤 23 種大宗商品、黃金佔比最大的彭博商品指數 (BCOM-US)，8 月跌幅超過 2%。

TIAA 銀行全球市場總裁 Chris Gaffney 說，「全球經濟成長放緩以及貿易戰的升級導致業績不佳，」他表示，數據顯示放緩並不讓意外，「多空雙方似乎都不願意在美中貿易戰中棄子」。

鐵礦石是本月最大輸家，代表 62% 輸往中國精煉現貨價格的 Platts IODEX，至週五下跌約 27%。汽油期貨價格下跌 18%；瘦肉豬下跌超過 9%；玉米下跌近 10%，乙醇下跌超過 7%。

S&P Global Platts 的《Metals Americas》新聞主管 Joseph Innace 說，「鐵礦石在今年所有大宗商品中波動最大，」Platts IODEX 從 1 月 2 日的 72.35 美元上漲 75% 至 7 月頂點每乾公噸 126.35 美元。漲勢是由中國需求以及 1 月巴西 Vale 大壩崩堤引發的全球短缺帶動。價格從峰值一路下跌 32% 至週五的 85.85 美元。

然而，鐵礦石供應已逐漸恢復。Innace 表示，中國北方鋼廠可能因 9 月與污染控制相關的可能減產而降低庫存。

貿易戰一直是各個商品的共同因素。美國銀行財富管理高級投資策略師 Rob Haworth 表示，「美中貿易關稅的來回升級，正在對週期性大宗商品的價格構成壓力，」如石油、汽油和銅價。他說，工業金屬可能會繼續承受下跌的衝擊，這反映出關稅可能會對中國的經濟產出產生影響。到目前為止，8 月美國石油期貨下跌近 6%。銅損失約 4%。

8 月穀物受到重創，玉米在上半年攀升 15% 之後帶頭領跌。

Teucrium Trading 總裁 Sal Gilbertie 表示，在美國農業部 6 月報告顯示種植面積高估後，玉米價格下跌。

Sal Gilbertie 強調，許多農民在本季末期改種玉米而非大豆，這一決定「無疑地是受到與中國貿易戰」的影響，中國是美國最大的大豆買家。儘管如此，他預計今年全球將連續第二年玉米需求多於產量。

農業和能源分析提供商 DTN 產品經理 Brian Milne 表示，在美國環境保護署為 2018 年合規年度授予 31 家小型煉油廠豁免後，乙醇期貨價格 8 月下跌。

Brian Milne 認為，每使用一定數量的原油製油品就必須用同比例的再生燃料抵消，而豁免導致對乙醇的需求減少。部分生產商計劃縮減或關閉生產工廠，這將「在未來提高乙醇價格」。

前景仍然悲觀。TIAA 銀行的 Gaffney 說，「我們預計大宗商品將繼續承壓，除非「貿易敵對行動對立降低或全球成長預期上升」。