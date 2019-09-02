〈每週CFTC報告〉投機者增持美元多頭 大砍墨西哥披索多單

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，在過去幾週減持美元多頭之後，投機者對美元指數的淨多單，在本週小幅增加，讓淨多頭又向 3 萬口邁進。

截至 8 月 27 日報告顯示，大型投機者的美元指數淨多單，本週小增 398 口，至 29897 口，這是在前兩週小幅減持之後，又重新增持。

美元指數 (圖表取自 countingpips.com)

整體來說，過去幾週美元部位的變化不大，但 10 週中有 7 週為多單增加，總多頭部位在維持在 3 萬口附近。

其他貨幣

其他貨幣中，最大的變化來自墨西哥披索，淨多單大減 1.7 萬口，同時也是連續第 4 週下跌。披索在今年 4 月 16 日創下歷史新高的多頭部位之後，看漲部位逐步減緩，目前淨多單已經低於 10 萬口，是 3 月 12 日以來首次。

各貨幣持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

整體來看，持倉部位改善的主要貨幣是美元指數、英鎊、日圓、瑞士法郎及澳幣，呈淨多單增加或淨空單減少。其中日圓再添 2453 口的淨多單，較前兩週增速減少。

黃金、白銀

隨著金價衝高回落，投機者本週繼續減少黃金期貨淨多單。黃金期貨非商業合約減 3155 口，至 29.6 萬口。

黃金期貨部位 (圖表取自 countingpips.com)

黃金部位在過去 3 週內 2 次減持，不過若以近幾個月看，自 6 月 4 日以來，黃金多頭持倉一路上升，這段期間淨多單增加約 21 萬口。

相較之下，白銀情緒繼續看漲，投機者上週增持 1.3 萬口淨多單，累計多頭來到 5.98 萬口。過去 13 週來，白銀有 9 週看漲上升，近 2 週均強勁上漲。

美國 10 年期公債

大型投機者本週繼續減持空單，淨空單減少 91900 口，使看空部位由原先的約 40.1 萬口，迅速減為 30.9 萬口。

10 年期美債持倉 (圖表取自 countingpips.com)

這是近 9 週以來，淨空單減速最快的一週，也是連續近 2 週減持。在這之前，投機者不懼債券市場一路揚升，連 5 週加碼淨空單。在本週大減空頭部位之後，淨空單來到 7 月 9 日以來最低的水準。

原油

大型能源投機者本週在 WTI 原油期貨市場減少看漲部位，下調 22985 口，淨多單減至 39.1 萬口。

WTI 原油期貨 (圖表取自 countingpips.com)

投機者上週之前原本連續加碼看漲，使淨多單衝到 40 萬口以上，本週減持之後，讓多頭部位又回到 40 萬口以下。