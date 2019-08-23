全看鐵礦砂！陸鋼鐵業H1慘 H2苦盡甘來

截至 8 月 22 日止，中國已有多家鋼鐵集團公布半年報，整體純益平均年減 40%。主要受到鐵礦砂價格飆升、下游需求疲軟，再加上環保等因素影響，中國鋼鐵業上半年的日子並不好過。

資料來源: 東方財富網, 鋼鐵類股指數日線走勢

8 月 22 日晚間，寶鋼、山東鋼鐵、八一鋼鐵均公佈半年報，業績全數重挫。寶鋼為中國鋼鐵業的龍頭，上半年營收人民幣 1408.76 億元，年減 5%，純益人民幣 61.87 億元，年減 38%。

山東鋼鐵則是營收達人民幣 323.55 億元，年增 30%，純益只有人民幣 5.77 億元，年減 66%。

八一鋼鐵營收則達人民幣 95.42 億元，年增 16%，純益人民幣 1.24 億元，年減 43%。

其他已公布或是預告業績的鋼鐵集團也未能倖免，如杭鋼、鞍鋼純益年減分別達 38%、67%。

業績大減主因就是，上游原料鐵礦砂及焦煤的價格大幅攀升，增加鋼鐵廠的營業成本。就山東鋼鐵的情況來說，受到鋼價下滑及鐵礦石價格大漲影響，毛利下滑至 5.5%。

其次，中國內需疲軟，如建築業、製造業等，而最具代表性的汽車產業，以汽車板為代表的板材市場更加低迷。

今年上半年中國國內汽車產量年減 13.7%，反應中國汽車在政府補貼逐步退場後，加上整體大環境不景氣，導致車市快速萎縮。

上游原料成本增，且下游市場對鋼鐵需求下滑，導致鋼材價格下跌，兩者加乘影響，使得中國鋼鐵廠今年已不復去年的好光景。

不過近期鋼鐵產業有好消息傳出，7 月份以來，鐵礦砂期貨價格重挫，截至 8 月 22 日止，鐵礦石期貨指數近一個月跌幅近 30%，已跌破人民幣 600 元 / 噸關卡。

資料來源: 東方財富網, 鐵礦砂主力期貨日線走勢

此外，雖然焦煤主力合約價格在今年上半年一直處於高檔，但進入 8 月份以來，也呈現下跌趨勢。

上游原料成本下降，對鋼鐵廠是一大利多，另外，中國各地區也持續減量供應鋼鐵過剩產能，有利於減緩供過於求的問題。

寶鋼指出，由於下游市場需求預計不會出現明顯改善，供需缺口的差距仍大，因此鐵礦砂價格再上漲的空間有限。

