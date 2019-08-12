鐵礦砂難以擺脫「黑色八月」 繼續跌向每噸80美元

這個月對鐵礦砂來說簡直是「黑色八月」。在中國重申對刺激經濟的謹慎態度下，全球貿易緊張局勢升級，市場對需求的擔憂提高，上周鐵礦砂價格崩跌 16% 後，周一跌勢未止，持續跌向每噸 80 美元。

新加坡期交所鐵礦砂期價近一個月來走勢。(來源：新加坡期交所)

新加坡期貨交易所鐵礦砂價格今天跌幅一度超過 6%，來到 83.58 美元，為三月以來的最低點；大連期貨交易所鐵礦砂 i2001 合約結算價跌到人民幣 625 元 ，同樣是三月底以來新低。

美中貿易局勢升級下，全球經濟放緩的擔憂日益升高，鋼鐵需求同時蒙上隱憂， 而中國是全球最大鋼鐵消費國，儘管中國央行上周表示，將繼續採取針對性措施來支撐消費成長，但 8 月以來，鐵礦砂價格大幅崩跌，近一個月來跌幅已超過 25%。

Capital Economics 分析師指出，鐵礦砂直接部位受到貿易戰的影響不大，主要還是受到基本面的影響，使得市場信心不足，造成鐵礦砂價格崩跌，預期在中國經濟再度放緩、建築業低迷的情形下，鐵礦砂價格將進一步下跌。

中國今年第二季 GDP 年增率 6.2%，為 1992 年以來最低，野村證券預估今年下半年將進一步降至 6%。

此外，全球鐵礦砂供應端改善，前景轉為需求疲軟，尤其投資人對中國鋼鐵業的需求擔憂升高，鐵礦砂價格自七月初的高點崩跌，新加坡鐵礦砂期貨從 113.16 美元跌到今天的最低點 83.58 美元，跌幅重達 26%。