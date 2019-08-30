〈群益期貨〉上次中美談判不買豬，這次該買了吧！

中美之間從互打關稅戰，現在又傳出安排下一輪會談的契機，股市忽而大跌，忽而大漲，要跟上川普翻書的速度實在有些困難，更何況，連中國也開始翻書了。

雖然中美雙方有機會於 9 月會談，但談判上有要全面性的進展恐怕仍困難，川普並不會放棄關稅，但中國卻想要針對 5,500 億美元加徵進口關稅部分協商，雙方在這個議題上，交集不多。

然而既然要談，必定有雙方供給與需求可以互補的地方，例如：美國豬肉價格從 4 月底以來跌掉了近三成，跌幅比人民幣貶值還多，甚至比巴西里拉等新興市場貨幣跌幅更重，代表美國豬肉的價格競爭力己經出來；歐洲 9 月進入啤酒節烤肉季，因此價格偏低的美國豬仍是談判的選項之一，在這方面可能會有些進展，或許就某些特別議題上能有突破。

但在關鍵性的關稅方面，人民幣貶值幅度接近 7.17（從 6.24 貶 15% 的位置），代表中美雙方一個打關稅戰，一個打貨幣戰，仍看不出有退讓空間。

對於中國不買美國農產品，川普可是很不爽的，就農產品談判而言，方向盤確實掌握在中國手上。

而川普對 5,500 億美元中國進口商品加徵 5% 關稅，中國也跟進，雖然數量跟不上美國，時間卻和美國一樣，美國怎麼動，中國就怎麼動，所以關稅戰的方向盤是握在美國手上；對中國來說，這已經是你給我面子我就給你面子，你少給也別奢望我會多給，檯面上可能追踪川普推特看他表演，檯面下雙方持續保持溝通不間斷。且不管彼此之間互相放話，講得有多難聽。我們還是堅持用賽局理論來看待事情，雙方都受傷這場仗就打不久，一勝一敗時，勝者才會追殺到底。

從 8 月 25 日關鍵的劉鶴電話後，美股轉強、陸股轉弱，近期川普講話又要大聲了；不過整體上，從 8 月 13 日川普對 3,000 億美元中國進口商品加徵 10% 關稅，反倒是陸股轉強、美股轉弱，因此美、陸股都還是呈現上下的關係，而不是同上或同下的關係，尚未出現明確趨勢。

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