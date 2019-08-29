美中貿易戰衝擊 「無辜」亞洲小國被推向衰退

美中貿易戰持續延燒，市場對於經濟衰退的擔憂也持續增加。外媒認為，經濟衰退對亞洲最大的經濟體中國部會產生立即性的威脅，然而，亞洲地區一些較小經濟體，包括香港和新加坡，正處於衰退的風險之中。

牛津經濟研究院首席亞洲經濟學家 Louis Kuijs 表示，這些被夾在美國與中國之間的壓洲小國是「無辜的旁觀者」，因為「對這些小型、開放的經濟體來說，貿易，尤其是與中國的貿易，極為重要」

此外，Kuijs 也表示，貿易戰帶來的不確定性恐怕比關稅本身影響更大。「影響商業計劃的是美中貿易戰的不確定性，這可能比關稅影響更大。」Kuijs 說道。「不確定性是我們在全球範圍內看見市場擔憂的一個主要因素。」

被稱作亞洲金融中心的香港，正面臨中國經濟放緩、中美貿易戰和反送中的壓力。有部分經濟學家預期，這些因素將導致香港在不久後陷入經濟衰退。

香港在今年第二季的 GDP 僅成長 0.5%，創 10 年來新低。星展銀行 (DBS) 和資本經濟 (Capital Economics) 的經濟學家預期，將於 11 月公佈的第三季數據將顯示出香港已陷入技術性衰退，連續兩季出現負成長。

而新加坡也正受貿易戰、全球需求疲軟和中國經濟增成長放緩的打擊。由於該國主要依賴高科技出口， 因此全球電子產品需求的疲軟導致該國經濟前景黯淡。該國第二季經濟較上一季萎縮 3.3%，僅成長 0.1%。該國政府更將 2019 年的成長預測下調至 0% 至 1% 之間。