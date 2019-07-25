貿易戰衝擊 新加坡經濟面臨衰退風險

鉅亨網編譯林信男 綜合外電報導 2019年7月25號16點15分

根據《彭博社》報導，美中貿易戰延燒，使高度倚賴出口的新加坡，面臨經濟衰退風險；部分分析師預估，新加坡 2019 全年國內生產毛額 (GDP)，恐陷入「保 1」危機。

近期新加坡經濟數據表現疲弱，出口下滑至金融危機以來第 2 差，採購經理人指數 (PMI) 出現 2016 年以來首次萎縮，第 2 季 GDP 年增率僅 0.1%，創近 10 年新低。

近期新加坡經濟數據表現疲弱。(圖：翻攝自彭博)

除貿易緊張情勢外，老齡化、勞動市場萎縮，都使新加坡經濟面臨更多威脅；瑞穗銀行 (Mizuho Bank) 經濟與戰略主管 Vishnu Varathan 表示，「就當前情況而言，外需問題至關重要，若無法有效解決，其他問題將變得更為棘手。」

世界銀行數據顯示，新加坡經濟高度倚賴出口，其貿易額相當於 GDP 的 326%，在美中兩國大打關稅戰的情況下，新加坡猶如身處暴風圈中心。

報導稱，部分分析師已將 2019 年新加坡 GDP 年增率預測值，砍至 1% 以下。

受美中貿易戰衝擊，新加坡製造業已呈現衰退，且此趨勢恐進一步蔓延至零售、金融等產業，導致失業風險攀升。

標普全球評級亞太區首席經濟學家 Shaun Roache 指出，新加坡勞動市場現況，是製造業疲軟，服務業穩定，「從工業生產和貿易數據可看出，今年製造業的處境，仍充滿挑戰。」

另一方面，人口逐步走向老齡化，也使新加坡的勞動市場，面臨極大挑戰；為因應此情形，新加坡政府大力推行自動化和數位化，朝「智慧國家」方向發展。

渣打銀行經濟學家 Edward Lee 認為，新加坡政府正在做「對的事」，推行自動化、數位化，有助勞動市場的結構性改革，「這些都是正確的事情」。

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