彭博：香港面臨金融海嘯以來 最嚴重經濟衰退危機

美中貿易戰僵持不下，香港反送中抗爭持續擴大，據《彭博社》報導，香港股市正迎來自 2015 年來最慘的一季，自今年 6 月來，股市在一陣拋售潮後，虧損近 6000 億美元，企業盈利也無法支撐，分析師預計香港今年整體營收將下滑 19%。

香港抗爭活動已經持續了 11 週 (圖片: AFP)

《彭博社》數據彙編，指出香港恆生指數面臨 2008 年金融危機以來，最慘烈的打擊，目前香港經濟正處於內外交困的境遇，尤其長達 11 週的抗爭，加上民陣呼籲罷工，影響各家航空取消香港班機，遊客數量下滑，觀光業受打擊，香港國內經濟也停擺。

據了解香港上半年經濟成長僅有 0.5%，然而經濟仍逐漸放緩，財政部展望今年全年經濟增長應跌至 0.1%。

香港正面臨 2008 年金融危機以來最大跌幅 (圖片: 彭博)

人民幣走軟，也是造成香港經濟減縮的主因，Amber Hill Capital Ltd. 資產管理總監 Jackson Wong 表示：「第三季度可能會更糟」

局勢動盪的香港，旅客數量下滑，導致香港的酒店入住率和零售額方面大幅減縮，香格里拉酒店股價大跌了 7.5%，同時人民幣貶值也是營收減縮的主因之一。國泰航空也表示，抗議活動將對公司 8 月份的營收產生「重大影響」。

香港的匯豐銀行和中銀香港，也在本月份下跌了將近 9%。

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