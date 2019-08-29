〈分析〉川普每日逼Fed降息！但低利率「4大副作用」恐侵蝕經濟

聯準會一天不表態再降息，川普就對聯準會每日一轟，週三 (28 日) 川普又指責聯準會，稱其他國家的利息成本如此之低，德國借了錢還不用給利息，聯準會老是狀況外。

然而，低利率真的就百利無一害嗎？

低利率減輕政府利息負擔，刺激投資增加

的確，如同川普所言，因為利率降低，國家所要擔負的利息成本減輕好多。如下圖所示，OECD 主要國家的利息費用佔 GDP 比重，由 2010 年的 3.4%，短短不到十年的時間，降至現在的低於 3%。

OECD 國債務利息佔 GDP 比重 (來源: Natixis)

企業的投資也受到低利率鼓舞，明顯提振。觀察企業投資於生產活動需要的固定資產，如廠房設備等的實質生產性投資 (productive investment)，這項投資金額近年來持續攀高，實質生產性投資佔 GDP 比重由 10 年前不到 10%，現在攀升超過 12%。

OECD 國 紫：生產性投資佔 GDP 比重 灰：房屋投資佔 GDP 比重 (來源: Natixis)

然而，低利率並非特效藥，長時間利率低落，也產生很多副作用，將持續損傷經濟的潛在產出。

1. 企業寡占情況更加嚴重，邊際生產力恐降低

以美國為例，當利率低的時候，對哪些企業最有優勢？當然是擁有更高利潤、高毛利的公司了，而這些公司能有相對更好的利潤，原本的市場規模勢必已大，因此，低利率將會造成大企業更加寡占的現象，中小型企業的前景加速萎縮。

下圖顯示美國企業集中度的情況，指數在 2000 年前還不到 50，十多年後已攀升超過 55。而當一家企業已佔盡市場優勢，競爭對手稀少情況下，可能難以積極的提升更高的效率，邊際生產力恐降低。

美國企業集中度指數 (來源: Natixis)

2. 殭屍企業激增，拖累經濟潛在產出

低利率環境下，也讓許多低效能、低生產的「殭屍企業」，免於倒閉。由於這些殭屍企業無法償還債務僅能償還利息，在利率極低之下，得以苟延殘喘。下圖顯示 OECD 的「殭屍企業」比重，近年連續攀高，將造成社會與經濟更大的成本。

OECD 殭屍企業比重 (%) (來源: Natixis 鉅亨製圖)

3. 銀行減少放貸，形成惡性循環

對於利率敏感的銀行，也是受傷的一方。以歐洲為例，在低利率甚至負利率的環境下，銀行的股東權益報酬率 (ROE) 與利潤已不復以往，也導致銀行放貸的情況不理想，整體銀行放款總量佔 GDP 比重，十年內大幅縮減了 20% 以上。放貸不佳，將影響企業與消費形成惡性循環，也是歐洲央行 ECB 現在最頭痛的問題。

歐洲銀行放貸量佔 GDP 比重 (來源: Natixis)

4. 資金趕往貨幣市場與公債，通膨預期更加低落

低利率環境裡，錢放在銀行也不是辦法，於是存戶紛紛改投貨幣市場資產、買公債。目前美國的貨幣市場基金規模攀高，已創下 2010 年來最高水準，而全球約有 1/3 的公債，已經變成「負殖利率」，其中丹麥，德國，荷蘭和芬蘭，這 4 個國家的公債殖利率已全部為負。

「債券市場的定位已經變得非常極端，以至過往的規律遭到拋棄，殖利率正出現螺旋式的下沉，將殖利率推向更低的水準，削減市場信心，並對通膨預期更加低落」J.P. Morgan 分析師也在一份研報中表示。顯示在長時間維持低利率環境下，對潛在經濟產出的傷害已逐漸出現。