前FED官員呼籲別為川普降息 Fed回應：不會受政治干擾

周二 (27 日) 前紐約聯邦儲備銀行總裁杜德利 (William C. Dudley) 呼籲聯準會，不要進一步降息，否則等於貨幣政策被川普左右，並成為幫助川普連任的工具，引發更多貿易戰爭。最新聯準會已出面回應，強調不會受政治因素干擾。

杜德利對聯準會提出建言，認為聯準會若因外在壓力降息，可能幫助川普進一步升級對中國的貿易戰爭。建議聯準會官員應該明確表示自己的獨立性，「不要幫助一個持續在貿易政策上做出糟糕選擇的人」。

「市場甚至有聲音認為，總統選舉本身跟聯準會的職權範圍有關，畢竟，川普若再次當選，可能對美國與全球的經濟造成威脅，並持續干預聯準會的獨立性。別讓聯準會永遠政治化」杜德利表示。

杜德利更提醒，若貨幣政策的目標是實現最激的長期經濟表現，聯準會應該審慎考慮，政策會如何影響明年大選。杜德利過去曾在 2009 年至 2018 年期間擔任紐約聯邦儲備銀行總裁。

聯準會發言人 Michelle Smith 也針對杜德利的發言做出回應，強調央行的貨幣政策的兩大目標，一直是保持物價穩定，以及維持充分就業，不會受到任何政治因素干擾。

Cornerstone Macro LLC 合夥人 Roberto Perli 同意杜德利的看法，認為聯準會的確不該為貿易戰做出政策的緩衝。「目前看來，未來經濟的風險很明顯與利率過高無關，而是與貿易緊張的局勢，以及完全不可預測的政治決策，影響了企業與家計單位的信心」。