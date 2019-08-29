FED總裁們挺降息：是為充分就業 不是為川普！

週三 (28 日) 舊金山 Fed 總裁戴利（Mary Daly）表示，對於降低利率並不擔心，因為現在通膨很低，可以提升勞動力市場的就業情況。達拉斯 Fed 總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 也持相同看法，並強調政策不會考慮任何政治因素或政治影響。

「現在通膨壓力很低，考量就業市場仍有風險，我傾向盡可能地刺激企業增加雇用，達到充分就業的門檻」戴利表示。

戴利認為，現在聯準會降息，不擔心會導致歷史經驗上通膨攀升的情況，相反的，強調了對通膨不足的擔憂。目前聯準會關注的 6 月份通膨水準僅 1.4%，遠低於目標水準 2%，且過去 7 年都亦如此。

「如果我們始終沒辦法達到通膨目標，會使市場對通膨的預期下降，我們已經看到市場對於長期通膨預期疲軟的跡象」戴利表示。

戴利也認為，貨幣政策需要財政政策一起配合運作，能發揮更好的效果，同時，利用前瞻指引來提高市場對於未來的通膨預期，這樣的效果比再次施行量化寬鬆 QE 還要更好。

除了戴利，達拉斯 Fed 總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 也對未來聯準會多次降息的看法，持開放的態度，認為美債殖利率全部低於聯準會基準利率，是一項重要的提醒信號，加上製造業景氣疲弱，與全球經濟走低，可能是促成未來 Fed 進一步行動的理由。

不過卡普蘭也強調，聯準會是以雙重任務為目標在做決策：保持物價穩定，以及維持充分就業，不會考慮任何政治因素或政治影響。

近來，美國總統川普頻頻對聯準會開砲，要求盡快降息 100 點，市場擔心聯準會的獨立性是否遭到干預。前紐約 Fed 總裁杜德利 (William C. Dudley) 更出面呼籲，聯準會不該為了川普進一步降息，否則等於貨幣政策被川普綁架，並成為幫助川普連任的工具，引發更多貿易戰爭。