大賣空主角：被動投資已見泡沫 可關注具潛力的小型股

在 2008 年金融危機之前，Michael Burry 選擇做空抵押貨款證券一戰成名，並成為暢銷小說「大賣空 (The Big Short)」中教課書式的案例。如今，他發現了一個新的泡沫—被動投資。

據《彭博》報導，Burry 指出，由於被動投資的極度流行，造成資金湧入交易所追逐指數追蹤商品，如此一來，市值較小未被列入指數成份股的股票，容易受到過度忽視。

近年來，由於投資人對基金收取高額費用、回報卻不佳的表現失望，紛紛轉向被動投資基金。穆迪預測，到 2021 年，指數基金將超過美國其他的主要投資。在此趨勢之下，扭轉了藍籌股過去多年表現不佳的窘境，近期股市的現象是，小型股及價值股遭到嫌棄。

Burry 在加州 Cupertino 的公司監管約 3.43 億美元，他表示，透過 ETF 和指數基金進行被動投資造成的泡沫，以及資產管理資金追逐大股的趨勢，已經使得在全球範圍中，小型價值股變成孤兒。

他還說，他對小型股感興趣，因為「沒有像我這樣的大量尋求小型價值股的活躍經理人」，來幫助其他投資人參與其中。

小型股近期表現不佳 (圖表取自彭博)

人們過往認識 Burry，認為他是做空的能手，但他表示，他更感興趣的，是「長期投資於被低估和被忽視的現象」，他的公司 Scion Asset Management 最近公布了對美國和南韓 3 家小型公司的大量投資。

他說：「有這麼多機會，但很少有積極的經理人利用此優勢。」

本月份 Burry 披露了對電子遊戲商 GameStop Corp. 和男裝零售商 Tailored Brands Inc. 的持股，另外，他也增加了兩家南韓小型公司 Ezwelfare Co. 和 Autech Corp.，並打算與卡車和救護車製造商 Autech 的管理層合作。

他表示，南韓有很大的潛力，他們擁有技術實力及高教育水準，但其股票總是表現不佳，這應該責怪管理團隊，因為他們未能善待股東。

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