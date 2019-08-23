還把政府公債當「無風險資產」？古根漢：債券已是泡沫

知名投資機構古根漢 (Guggenheim Partners) 投資長 Scott Minerd 週四 (22 日) 警告，債券市場正處於「泡沫」，特別是政府債券。他表示，聯準會指望透過降息來阻止經濟衰退，最終將證明會是徒勞無功。

掌管超過 2400 億美元資產的 Minerd 表示，公司已經在減持企業信貸。

他表示，當前貨幣政策的背景，讓他想起 1998 年，當時， 聯準會採取降息措施來應對亞洲金融危機，最終助長了兩年後破裂的科技股泡沫。

「那麼現在泡沫在哪裡？ 」 Minerd 週四在展望中寫道， 「我討厭承認這個醜陋的事實，但很可能是債券，特別是世界各國政府的主權債券。」

他以歐洲及日本為例，表示政府債券本該是「無風險」資產類別，但如今價格已經上漲至全球許多國家的投資人，必然會蒙受損失的水準。

據德意志銀行估算，在美中貿易緊張升級、全球經濟成長惡化、歐洲政治混亂加劇之下，各國央行加大寬鬆貨幣政策，導致全球已有逾 15.9 兆美元的負利率債券。

Minerd 認為，負利率最終也會到美國。30 年期美債殖利率，上週已跌至歷史低點，首度跌破 2% 的水準。

Minerd 表示，如今的泡沫不在科技股，也不在整體股市。但泡沫的性質都一樣，價格一路走到極端，投資人還願意接受荒謬的價格，因為他們相信價格還會更荒謬。