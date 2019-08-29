〈世界AI大會〉馬雲對話馬斯克！AI不是威脅、社會大學出來的人會覺得AI很好

週四 (29 日) 特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 與馬雲在上海舉辦的 2019 世界 AI 大會，進行「雙馬」對話，雙方聊到的第一個問題就是：AI 在未來的 100 年時間，可能如何融入人類生活。

馬斯克表示，當前 AI 還不是很了解人類，AI 仍只是很奇怪的機器人，AI 在研究上最大的問題是缺乏想像力，如果有的話，人工智慧的進展會更快。

馬雲則認為，AI 的未來很難預測，歷史上，人們對未來的 99.99% 的預測，後來都被證明是錯的。

馬雲進一步表示：「我不是搞技術的人，我是搞生活的人。」

馬雲說道：「人們應該有更多的自信，AI 不是一個威脅，那些擔心 AI 的人，我把他們稱為是大學培養出來的人，而我們社會大學出來的人，會覺得 AI 很好。」

世界 AI 大會還有什麼看點？

據了解，這次世界 AI 大會上將重點簽約 70 餘個 AI 和 5G 項目。其中，包括華為 5G 創新中心落腳浦東，建設 5G、AI 和物聯網技術融合協同創新平台；雲從全球運營中心同樣落腳浦東，預計 5 年投資人民幣 50 億元。

2019 世界人工智慧大會上，中國科學技術部副部長李萌已公布最新一批 AI 開放創新平台，包括京東、中國平安、華為、曠視科技、依圖科技、360 等十家企業入選。

2019 世界人工智慧大會於今日在上海世博中心開幕，有逾 300 家國際重量級企業參展，比去年成長 50%，超過 1000 家企業代表與會進行交流。

會中各大廠將展出各自最高水準的 AI 晶片產品，涵蓋智慧手機，5G 通信、物聯網、智慧駕駛、智慧家居、AI 雲端訓練和邊緣推理等眾多領域。