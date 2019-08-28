美銀美林：全球央行寬鬆無法解決經濟問題 只增加了資產泡沫

美銀美林 (BofAML) 週二 (27 日) 發布研究報告，認為各國央行急於實施貨幣政策，試圖解決其他領域的問題，但這種結果卻只會讓資產泡沫擴大，最終導致經濟惡化，帶來「葛林斯潘」式的錯誤。

美銀利率和外匯策略師 Athanasios Vamvakidis 在報告中指出，今年最具爭議的市場主題之一，是主要央行的寬鬆做為，特別是寬鬆的理由及其影響。

Vamvakidis 表示，美國聯準會正在引領寬鬆週期，這在一定程度上，讓各國央行被迫仿效。考慮到美國的數據在 G10 中是最強勁的，失業率處於 50 年來最低，而通膨僅僅略低於目標。

聯準會實施寬鬆的一大理由，在於全球風險增加的「預防性措施」。但美銀美林認為，貨幣政策可能不是解決這些風險的最佳方式。貨幣政策現在試圖解決的風險，主要來自其他領域政策失靈的結果，但實際上，這麼多央行採取寬鬆政策，不太可能抵消這種風險。

美銀美林強調，貨幣政策帶來的效果正在減，對通膨和通膨預期的影響愈來愈小。「更多的央行行動，不一定會導致更高的通貨膨脹，反倒是可能降低央行的信譽，及其未來在實現通膨目標方面的有效性。」

Vamvakidis 主張，當前環境下，貨幣寬鬆政策對資產價格的支撐效果，要遠大於對實際經濟增長的提振。這進一步引發了資產價格高於實體經濟，增加了泡沫的風險。

本月早前，美銀美林也提出觀點相近的報告，並認為，黃金價格彈升，正是寬鬆貨幣下產生的一系列副作用，包括全球出現多達 14 兆美元以上的負殖利率債券。美銀指出，在央行放手寬鬆毫無節制之下，使黃金成為各方競逐的資產，助金價明年有望升上 2000 美元，全球央行也會擴大增持。