經濟衰退將至？別過度擔心 沒有那麼快

貿易戰的擔憂令投資人感到不安。但最近全球股票和債市的波動是否真的表明經濟衰退可能潛伏在即將來臨？其實沒那麼快。

部分專家表示，對於即將到來的經濟衰退的擔憂被誇大了。沒錯，美國債券殖利率曲線現在已經倒掛，這種債市的訊號經常發生在經濟衰退之前。

不過，市場策略師表示，許多其他指標繼續顯示美國經濟仍然健康。

Federated Investors 投資組合經理和股票策略師 Steve Chiavarone 表示，「深呼吸一下。目前沒有足夠證據顯示我們正處於經濟衰退的邊緣。」

Chiavarone 表示，他的公司追踪 6 項經濟指標，試圖預測經濟衰退可能何時到來。

經濟成長放緩與經濟衰退不同

目前唯一閃現警示訊號的是倒掛的殖利率曲線，即短期債券利率高於長期國債。換句話說，緊張的投資人現在想要更高的殖利率。

Chiavarone 表示，其他一些關鍵指標，例如申請失業救濟金人數、房屋開工率和通貨膨脹率，均顯示經濟仍處於成長模式，雖然成長速度正在放緩。Federated 還研究了企業債券和國債之間的利差以及供應管理協會 (ISM) 的每月製造業報告。

而且小企業和美國消費者對經濟的健康狀況也仍然相對有信心。

考慮到這一點，現在可能不是投資人、特別是那些為退休或其他長期目標買進股票的人，應該恐慌的時候。

UMB 銀行投資長 KC Mathews 表示，「對近期經濟衰退的擔憂被誇大了，」「沒錯，是有黃色警訊。但殖利率曲線還要維持倒掛幾週後，訊號才會從黃色變為紅色。」

他補充說，只要獲利持續成長，股票應繼續走高。他說，大型科技企業在過去幾年中協助推動美股大盤漲勢，仍然是個很好的買進標的。

任何投資人都應體認的關鍵是：會出現短期波動，不過，這並不是退出市場的理由。

Tiedemann Advisors 投資長 Kent Insley 說，「對投資人來說，不要忽視長期目標是非常重要的。」

他說，投資人應該有選擇性。儘管有關於貿易戰的頭條新聞，但住房和能源類股看來仍然繼續具有吸引力，因為美國消費者仍在消費。

Insley 補充說，部分國際市場也仍是很好的買進標的。投資人應該考慮印度、撒哈拉以南非洲和拉丁美洲地區，這些地區應該會繼續保持長期強勁的成長率。

UMB 的 Mathews 補充說，長期投資人甚至應該接受市場波動，因為短暫的拋售通常會產生更好的進場時機。

他說，「當人們逃離股票時，你應該重回市場。如果你是個有條不紊地年輕股票投資人，那麼隨著時間的演進，你會發現平均進場成本十分有吸引力，」「股市是史上最偉大的財富創造者之一，不要停止投資。」

空頭總能找到賣出的藉口

International Assets Advisory 總裁兼 CEO Ed Cofrancesco 對此表示同意。他告誡投資人不要誤以為實際經濟衰退導致成長放緩。

他指出，消費者支出仍然相對健康 - 因此他向客戶推薦沃爾瑪 (WMT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Lululemon (LULU-US) 和福特 (F-US) 等股票作為長期投資。

Cofrancesco 說，「短期內不會出現經濟衰退，」「情況可能看來不像幾個月前那麼好，但經濟形勢並不是太糟。最好的辦法就是堅持下去。」

Federated 的 Chiavarone 承認最近有更多理由讓人感到焦慮。除了貿易戰之外，人們擔心由於香港的抗議活動可能導致中國出現騷亂，以及現在 Boris Johnson 成為英國首相對英國脫歐的更多不確定性。

但他仍然認為這些風險只是讓 2020 年的獲利前景「更加陰鬱」。

Chiavarone 說，「現在不是放棄的時候。」