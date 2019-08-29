華為牽涉其中？傳美司法部以國安為由、拒絕LA直通香港海纜

根據《華爾街日報》(WSJ) 報導，有消息人士透露，由美國 Google(GOOGL-US)、Facebook(FB-US)，以及中國鵬博士電信傳媒集團合作的「太平洋海底光纖電纜」(Pacific Light Cable Network，PLCN) 計畫，美國司法部以國安的觀點為由，明確表示了反對的意見。

PLCN 計畫為一條長達 8000 英里 (約 1 萬 2800 公里) 的海纜，直通美國 LA 與香港。預計在今後 3 年內，可提供高速且低成本的跨國通訊。但由於這個海纜計畫，有中國第 4 大的通訊業者參與其中，也引起美國司法部的高度關注，隸屬於該部的「Team Telecom」也對即將完成的海纜提出異議。

Team Telecom 不僅憂心鵬博士電信傳媒集團與中國政府間的關係，在香港反送中示威活動不斷持續下，也反對北京當局與香港有更緊密的連結。

而在美中貿易戰升溫的當下，美方若拒絕 PLCN 的許可申請，也將是美國首度以國家安全為由拒絕發放海纜的許可證。並可能意味著監管單位，對中國採取更加強硬的立場。

雖然光纜許可的發放，最終是由美國 FCC 決定，但依照過去慣例，FCC 多會採納 Team Telecom 的建議。

華為牽涉其中？傳美司法部以國安為由、拒絕 LA 直通香港海纜。(圖：海底電纜，示意圖) (圖片：AFP)

鵬博士電信傳媒集團在官網中提到，預估在未來 3 年內，PLCN 很可能是唯一連接香港與美國本土的海纜，也將提供各行各業高速、低成本、大容量的跨國寬頻通訊。

負責管理 PLCN 計畫的香港公司，「太平洋光纜數據通訊有限公司」(Pacific Light Data Communication Co.) 表示，目前已鋪設了 6800 英里的海纜，預計在年底 12 月或明年 1 月就可使用。該公司高級副總裁 Winston Qiu 表示，他未聽說美國相關當局有提到任何問題，也未聽到任何的反對意見。

而在中國鵬博士方面，在截稿前，對於相關問題沒有任何回應。

Google 的一名發言人表示，「多年以來，透過各種管道的建立，來讓海底電纜獲取美國的上岸許可。我們正與美國政府部門進行積極且有成效的對話，以滿足他們在 PLCN 海纜上的要求」。

在 2016 年，Google 母公司 Alphabet 與 Facebook 合作，向 PLCN 計畫提供融資，並負責美國端的上岸作業。而香港端的上岸作業，原本是由中國內陸某家剛跨入電信業的房地產業龍頭負責，後來將 PLCN 計畫的多數股權售予鵬博士。

彭博士是一家電信、媒體，以及監控技術的企業。在 2014 年，彭博士與華為簽署戰略合作協議，在雲端運算、AI 人工智慧，還有 5G 行動通訊科技展開共同研發。在彭博士的官網上，也將華為列為合作夥伴。

彭博士的董事長楊學平，過去曾為深圳市政府官員，其子公司與官方有幾項合作關係，包含為北京警方建立的光纖監控網路。而在去年，鵬博士的兩家子公司，則因公司高層涉嫌賄賂與北京警方專案有關的官員，而遭罰人民幣 200 萬元。