專家預估 美中貿易戰將導致全球經濟嚴重衰退

在貿易戰早期，分析師已預估出最糟糕的情況，即在中美之間交易的所有商品都會面臨 25% 的關稅。

而在上周五晚間川普總統宣布所有現有和計劃中的關稅增加 5 個百分點，將 2500 億美元的商品稅率提高到 30％，以及提高 130 美元以上的預期關稅後，關稅的上限儼然看起來像是下限。

其他價值十億美元的商品也從 10% 增加至 15%。

兩國之間的摩擦日趨激烈，一切始於川普 2018 年 3 月決定增加 25% 的全球鋼鐵關稅和 10% 的鋁關稅。中國則在隔月對價值約 30 億美元的美國商品徵收 25% 的關稅進行報復，導致川普決定對 500 億美元的中國商品徵收 25％的關稅。

從那以後，投資人一直希望川普和中國國家主席習近平能夠在一次或往後的峰會上握手言和，然而成果不彰。到了年底 ，兩者仍然沒有達成協議 ，幾乎所有美國和中國商品都將面臨來自另一方的關稅。

隨著最高關稅目前達到 30%，兩國的衝突可以走多遠

「我認為這不太可能，但我們可以看到川普將威脅提高到 40 至 48%，這是大蕭條之前許多商品平均進口關稅的水平」萬達 (OANDA) 的分析師 Edward Moya 寫道。

透過發送給 Barron's 的電子郵件。Moya 認為，如果川普沒有緩和緊張局勢，美國明年可能陷入衰退。

他寫道:「只要我們看不到川普對他的侵略完全收手，風險就會大幅上升，經濟也可能出現衰退」

美國和全球的經濟衰退預期都在上升。「如果美國將所有從中國進口的關稅提高到 25%，中國對這些措施維持四到六個月的相對回應，我們認為全球經濟將在六到九個月內陷入衰退」大摩的首席經濟學家 Chetan Ahya 週日在給客戶的一份報告中寫道。

對於投資者而言，這會導致一些艱難的決定。這場貿易戰難以預測的原因是它不是直線前進的。川普傾向於發表嚴厲的聲明來攻擊中國或提高關稅，已導致投資人無所適從。

SunTrust 的首席市場策略師 Keith Lerner 指出，雖然 S&P 500 指數在 8 月份已經三次下跌超過 2%，但它也經歷了五次上漲超過 1% 的情形。

川普的推文可能會在下一個交易日導致市場再度反轉。「這表明利用川普的推文和情緒波動進出市場並不是一種有利可圖的策略，也不是我們認可的策略」Lerner 寫道。

投資者應該謹慎行事

「對於投資期間較長的投資者，我們仍然認為股市是最佳選擇」Lerner 寫道。

「短期內情況仍然喜憂參半，投資人可能不得不繼續忍受市場波動和進一步的下行風險」