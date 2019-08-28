經濟衰退真要來了？穆迪調降全球投行前景：目前獲利能力已觸頂

國際信評機構穆迪 (Moody’s) 週二調降全球投資銀行的前景，從「正面」降為「穩定」，理由是成長放緩且利率下降或負利率。

根據穆迪說法，這些投行包含高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM-US)、HSBC 和德意志銀行等，未來 12 個月至 18 個月的獲利將承受更大壓力，由於全球的不確定性，其客戶活動將減少。

穆迪管理董事 Ana Arsov 在研究報告中指出，「全球投行前景穩定，這一點反映這些投行獲利力在這回經濟週期中已經觸頂的預期。」

全球央行的貨幣政策政大迴轉，為了提振經濟中的放款而降息，但降息後將縮限銀行的獲利能力。反之，升息有利銀行放款，因投資者向銀行借款後需支付較高的利息。

穆迪研究報告指出，經濟成長放緩加上企業背負高水位債務，這可能讓投行的成本更高。雖然央行施行寬鬆政策後，可望支撐金融條件，但進一步放緩的風險也已上升，尤其是貿易和地緣政治緊張情緒也升級的狀況下。

全球投資者均擔心中美貿易戰況繼續升級，此外，投資者也關心 10 年期美公債殖利率和 2 年期美公債殖利率曲線倒掛。

最近幾週該曲線已數次倒掛，這對銀行來說也是一個風險，這是經濟衰退的前兆，因為 1980 年、1982 年、1990 年、2000 年和 2007 年開始的經濟衰退前都出現該曲線倒掛的現象。

「風險資產」投資者 (如股票和大宗商品) 擔心一旦經濟衰退將影響股票獲利能力與對大宗商品的需求，進而損害其估值和價格。

當長債殖利率低於短債殖利率時，即為殖利率曲線倒掛，一旦發生後，企業會發現擴張營運的成本變高，同時消費者借款也可能下降，從而導致縮減在經濟體中的支出，這些都可能意味經濟隨後發生萎縮，接著失業率上升。