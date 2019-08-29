民主黨第五人退選! 紐約州參議員宣布退出總統大選

紐約州民主黨提名的總統候選人陸天娜 Kirsten Gillibrand 週三 (28 日)，由於缺乏有力募款資金支援競選，加上民調下滑，因此宣布退出 2020 年民主黨總統大選，成了第 5 名宣布退選的民主黨參議員。

一向被外界欣賞支持女權運動的民主黨紐約州參議員 Kirsten Gillibrand，週三 (28 日) 在推特上貼文表態，將暫停一切競選活動，主因是未能達到 9 月在休斯敦舉行的民主黨辯論，所需的募捐人數最低門檻和投票。

Kirsten Gillibrand 推特上表態暫停一切競選活動 (圖片: 推特)

她曾經在參議院發表聲明，遏制性騷擾，促進婦女和家庭假的同工同酬，Gillibrand 也是公開支持＃MeToo 反性騷擾的參議員之一，她將女性墮胎權利的堅定捍衛作為她參與 2020 總統競選的核心理念。

不過，Gillibran 在競選花費方面相當兇，上一輪募款得到的資金，甚至超過她為了競選的造勢花費，甚至調用 960 萬美元參議員競選經費。

前些日子 Gillibran 為了新罕布夏和愛阿華州初選拉票，花了 160 萬元在電視廣告上。此外，她在臉書上也已經花費 210 萬元，總競選花費僅次於川普和億萬富翁 Tom Steyer。

如今 Gillibran 宣布退選，震驚外界。在 Gillibran 之前，民主黨內部已經進行了二十多個提名總統候選人。

目前不算 Gillibran 以外，民主黨已有 4 人宣布退選，包括了加州美國眾議院議員 Eric Swalwell，也在 7 月宣布退出，隨後是本月早些時候前科羅拉多州州長 John Hickenlooper，華盛頓州長 Jay Inslee 和美國眾議員 Seth Moulton。