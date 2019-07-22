在貿易戰中制衡川普 美國總統大選有利歐洲採取慢步調

根據《彭博社》報導，歐盟慣於採取「慢步調」，這可能是在貿易戰中，制衡美國總統川普的適當措施。

川普政府原預計於 5 月 18 日前，決定是否對進口汽車及零件徵稅，但在美中貿易戰持續升溫的情況下，白宮宣布將拍板時間延後 6 個月。

然而，為報復歐盟補貼空中巴士，對美國貿易造成的傷害，美國貿易代表辦公室 (USTR) 於 7 月初提出規模約 40 億美元、共計 89 項稅目的追加關稅清單，使美歐貿易緊張情勢再度升溫。

若川普的汽車關稅成真，歐盟將面臨極大威脅。(圖：翻攝自彭博)

面對美國的關稅威脅，歐盟並未亂了分寸，其想法在於，時間距離 2020 年美國總統大選越近，川普就越不敢輕舉妄動；因為，若歐盟針對美國農產品，祭出報復措施，川普將面臨選民反彈的風險。

兩名歐盟官員在受訪時表示，川普非常關注自己是否能連任，為維持現狀，持續推動美歐更深入地進行貿易談判，川普暫時不會使美國與歐洲之間的緊張關係，進一步升溫。

歐盟官員稱，與美國之間的貿易談判，歐盟只會對外圍問題，做出有限讓步，其目的是待大選後，重新界定跨大西洋關係；換言之，是對川普敗選的高籌碼外交賭注。

將出任歐盟委員會主席的范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 暗示，她不會在歐盟捍衛商業利益、維護全球貿易秩序的有力戰略上，有所讓步。

范德賴恩稱，她的計畫是，「要讓我們的美國朋友相信，找出好的折衷方案，並一同努力，才是更好的結果。」

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