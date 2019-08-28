「硬脫歐」真要來了！英女皇批准 國會將暫停運作約5週

週三 (28 日) 英國首相強生 (Boris Johnson) 為求能在今年 10 月 31 日如期脫歐，已向英國女皇提出建議，讓國會提早至 9 月中休會約 5 週，使國會沒有時間對阻止「硬脫歐」的任何方案進行表決，而目前英國女皇伊莉莎白二世 (Queen Elizabeth II) 已批准強生的請求。

截至台北時間週三 (28 日) 10 時許，英鎊兌美元仍下跌 0.66% 暫報 1.22 英鎊兌換 1 美元。

英鎊兌美元 15 分鐘走勢圖 圖片：investing.com

據《彭博社》報導，英國女皇伊莉莎白二世已批准強生請求，准許國會暫停約 5 個星期。

據了解，強森此舉是為了讓脫歐反對派議員，沒有時間針對脫歐的最終協議進行表決，因英國國會在 10 月 14 日伊莉莎白女王演說之後，僅剩約 2 週的協商表決時間，然後就得面臨脫歐最後期限「10 月 31 日」。

強生之強硬舉措，也令英國國會一眾在野黨感到震撼，如在野黨的工黨黨魁柯賓 (Jeremy Corbyn) 即抨擊，強生強硬地暫停國會運作，逼國會在脫歐期限之前呈現癱瘓，這對英國民主來說是一大傷害。

柯賓在一份最新聲明中表示，強生旨在強勢推動「硬拖歐」，而這種躲避國會的粗糙做法，對英國民主制度是一種威脅。

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