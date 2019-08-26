美中貿易戰升溫、日圓匯率26日上午一度出現年初來新高！

受到美中貿易戰進一步升溫影響，26 日上午的東京外匯市場，美元兌換日圓一度來到 1 美元兌 104.4 日圓水準，日圓走強出現今年 1 月 3 日以來，約 7 個半月的新高。

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美國總統川普在 23 日時表明，將對中國採取報復關稅措施，對進口的中國貨品加徵關稅。為此，市場對美中貿易戰的升溫看法，也因而隨之擴大。

接著又在 25 日時，美國白宮在聲明中提到，川普在對中制裁性的關稅問題上，為「沒有提高更多關稅而感到後悔」。

而在此之前，川普在面對記者的美中貿易戰升溫提問時，川普表示他將「再次考慮」，這個發言被美國媒體解釋為川普態度軟化，也在事後遭白宮方面否認，說這是「極大的誤會」。再度強調川普對美中貿易戰，從未感到後悔。

而目前正在法國西南部城市比亞里茲 (Biarritz) 舉行的 G7 峰會，各國領袖也都對美中兩國不斷在關稅問題上加碼，紛紛表明他們憂心的立場。然而，卻沒有任何一國提出具體的因應對策。

也因此，外匯市場的相關人士認為，在避險情緒高漲下，投資人紛紛買進日圓。導致美元兌換日圓的行情，日圓在 26 日一早較上週末上揚了 2 日圓以上。接著投資人轉將日圓賣出，買進美元後，在日本時間 26 日中午時，1 美元約可兌換 105 日圓。美元稍微出現了回穩走勢。

然而日本央行在 6 月的短觀中提到，2019 年度日本的大型製造業，多將預測匯率設定在 1 美元兌換 109 日圓前半水準。目前已升值到 1 美元兌換 105 日圓左右，對出口企業的業績而言，也造成了極大壓力。