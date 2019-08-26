新台幣收斂貶4.9分 31.5大關有守 2大理由估短線仍不妙

美中貿易戰再度惡化，今 (26) 日上演台北股匯市雙殺，人民幣、韓元等新興亞幣兌美元全面走貶，市場見外資匯出，台幣盤中一度重貶逾 1 角、跌破 31.5 整數關卡，不過，出口商趁勢進場拋匯，使台幣貶幅略微收斂，終場貶值 4.9 分、收在 31.451 元，31.5 大關再度有守，台北外匯經紀公司成交量擴增至 10.09 億美元。匯銀人士認為，外資持續匯出等 2 大理由，新台幣短線仍有壓。

美中貿易戰火又升級，美股道瓊指數上周五重挫 623 點，亞洲股市今日也全面挫跌，台股也難逃殺機，在外資大舉賣超 143.72 億元下，台股收盤重挫 183 點失守年線，新台幣兌美元隨之放量走低。

亞洲貨幣在避險風氣升溫下遭到外資拋售，新台幣兌美元匯率今天量增價跌，早盤一度貶至 31.515 元，重貶逾 1 角，隨後因出口商進場拋匯略為拉回，終場收在 31.451 元，貶值 4.9 分，台北外匯經紀公司成交量擴增至 10.09 億美元。

在亞洲其他匯市方面，人民幣因為為美中貿易戰主角，身處一級戰區，使得人民幣再度大貶，人民幣即期匯率在、離岸價今早雙雙重貶，離岸價一度挫至 7.1926 的歷史新低。

匯銀人士表示，瑞士銀行在最新報告中，將今﹑明兩年人民幣兌美元匯率預測，分別定為 7.2 及 7.3；新台幣匯價今天雖然貶勢收斂，守住 31.5 大關，只是基於月底出口商拋匯需求，然而外資仍然持續匯出，加上只要人民幣有續貶壓力，亞幣就難以獨好，短線新台幣仍有貶值壓力。